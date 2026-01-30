Afirman que la mitad de las pymes no accede a crédito y crece la búsqueda de alternativas de financiamiento

Además, el trabajo se corresponde con los datos que elabora el Banco Central en donde se señala que el acceso y la intensidad del crédito siguen siendo los puntos más críticos para la subsistencia empresarial.

"Plazos cortos, montos insuficientes y procesos burocráticos continúan generando un cuello de botella que impacta directamente en la operación diaria de las pymes", reclaman desde el sector y evalúan que "no es casual que, frente a estas limitaciones, el financiamiento no bancario que incluye fintech, factoring y leasing haya crecido un 84% interanual y hoy supere los $11 billones".

Las alternativas que aparecen en el horizonte

"En este contexto surgen propuestas que complementan el sistema financiero con soluciones más ágiles y alineadas con la operatoria cotidiana de las empresas", evalúan desde CAME.

Una de esas herramientas es RedMagister, descripta como un instrumento orientado a "financiar el capital de trabajo de pymes y proveedores sin recurrir al crédito bancario tradicional".

A través de su billetera digital, la plataforma permite monetizar cuentas por cobrar (como cheques, facturas, órdenes de compra o contratos adjudicados) a demanda, sin generar deuda y sin depender del historial crediticio de la empresa.

El modelo se basa en un sistema de scoring que evalúa la solvencia del pagador, lo que permite a pymes y proveedores acceder a condiciones similares a las de grandes compañías. De ese modo, las empresas pueden obtener liquidez en menos de 24 horas, monetizar únicamente el monto necesario y pagar tasa sólo por el tiempo efectivamente utilizado. Además, pueden gestionar pagos a terceros desde la misma plataforma, integrando de ese modo a sus proveedores dentro de un ecosistema donde acceden a los mismos beneficios.

“El crédito tradicional hoy no responde a los tiempos ni a las necesidades de las pymes. Nuestro modelo parte de entender el flujo real del negocio: transformar ventas en liquidez inmediata y mejorar las condiciones de toda la cadena de valor”, señala Augusto Ercole, CEO de RedMagister.

En RedMagister analizan que "el capital de trabajo resulta determinante para la continuidad operativa de miles de pymes" y por eso buscan posicionarse como "soluciones digitales de financiamiento no bancario" para consolidarse como "uno de los principales vectores de transformación del ecosistema productivo".

"El crecimiento sostenido del sector y el avance de modelos B2B, como RedMagister, anticipan un escenario en el que el crédito para pymes será más diverso, más rápido y más conectado con sus verdaderas necesidades", destacaron.