Billeteras virtuales: cómo son los créditos que ofrecen y qué requisitos tienen estos micro préstamos personales

Créditos y micropréstamos personales para cubrir la urgencia diaria

Con complicaciones importantes para intentar llegar a fines de mes, miles de personas evalúan de forma permanente solicitar préstamos personales para cubrir las necesidades más urgentes. En lo que va de 2024, los precios tuvieron un incremento constante y la chance de concretar la compra de ciertos productos para el hogar, o hacer un viaje, aparece cada vez más lejana.

De hecho, con una inflación acumulada hasta abril de 65%, los consumidores buscan alternativas para llevar adelante sus planes. En ese escenario, según un análisis privado de la plataforma financiera Reba, se destacan dos tendencias relevantes:

El aumento del uso de tarjetas de crédito, para la compra de bienes personales.

El auge en la solicitud de préstamos personales.

Por lo tanto, y con el escenario económico actual en Argentina, no resulta extraño que las familias utilicen con mayor frecuencia las tarjetas de crédito para adquirir productos de la canasta básica.

Billeteras virtuales: cómo son los créditos que ofrecen

Sin embargo, esta táctica de supervivencia recorta el límite disponible para adquirir otros bienes financiados en cuotas y, por lo tanto, los créditos aparecen como una opción para compras grandes como electrodomésticos o viajes. Pero, acceder a un préstamo bancario no es tan sencillo para algunos argentinos, ya que pueden no estar bancarizados o no calificar debido a su perfil crediticio.

Para ellos, las billeteras virtuales y aplicaciones financieras surgen como una alternativa cada vez más recurrente. Cómo se accede a esta financiación y cómo son los requisitos.

Créditos personales: cuánto otorgan las billeteras virtuales y qué requisitos piden

Reba

Monto máximo: $3.000.000, con una financiación de hasta 18 cuotas fijas.

Requisitos:

Contar con DNI argentino vigente.

Tener más de 18 años.

No tener deudas registradas en otras entidades financieras por un plazo de 24 meses

Afluenta

Monto máximo: Hasta $5.000.000.

Requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Contar con una cuenta bancaria.

Proporcionar información personal y financiera.

Tasa de interés: Fija durante el período del crédito.

Plazo de operaciones: 6, 12, 18, 24, 36 o 48 meses.

Mercado Crédito (Mercado Libre)

Monto máximo: Varía según el perfil crediticio.

Requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Historial de pagos con la aplicación.

Capacidad de pago.

Tasa de interés: nominal anual del 135%.

Plazos: 1 mes hasta 12 meses como máximo.

Credicuotas

Monto máximo: Hasta $400.000 (sujeto a evaluación crediticia).

Requisitos: