Dólar: ¿Por qué el blue está más barato que el solidario y cuánto tiempo puede durar?

IFE Dólar

Desde que comenzó el año, la cotización del dólar blue recorre un camino a la baja que asombra a los ahorristas. Sin embargo, hoy la divisa dio un retroceso de $3, llegó a $150 y provocó un fenómeno algo anómalo: que el valor del dólar blue se ubicara por debajo de la cotización del dólar solidario que se comercializa en los bancos a unos $4 por encima de ese costo, dependiendo de la entidad.

Este es el precio más bajo del blue desde el 21 de diciembre de 2020 y el motivo por el que el valor de la moneda se desaceleró no responde a un factor claro, aunque, según expresaron los distintos economistas que consultó A24.com, la suba de los precios de las últimas semanas lleva a que los ahorristas se refugien en el dólar y, frente a las restricciones vigentes para acceder a la moneda estadounidense en los bancos, muchas personas eligen el dólar blue.

“Un dólar paralelo por encima de los niveles actuales ya era demasiado fuerte. Ese dólar no es compatible ni siquiera con las peores crisis argentinas. El mercado no lo convalida. Lo que pasa en el mercado blue, que es un mercado muy chiquito, es que el nivel en que se encuentra es alto, pero adecuado a la macroeconomía. No le veo riesgo a que siga subiendo”, sostuvo Guido Lorenzo, director de la consultora LCG.

Igualmente, los especialistas advierten que los motivos detrás de este fenómeno no son tan fáciles de medir por las características del dólar informal. "El blue es un mercado informal, por lo que no tenemos datos ni precisiones sobre volúmenes de compra. Eso ya tiene un factor que resta a la claridad del entendimiento del blue”, comentó Juan Paolicchi, economista de Empiria, en diálogo con A24.com.

En coincidencia, Matías Rajnerman, de Ecolatina, indicó que “es difícil encontrar una explicación” a la baja del dólar blue, pero señaló: “Muchas personas se sobredolarizaron con el blue cuando había muchas expectativas de devaluación y generó cierta oferta”.

Ante este panorama, los especialistas coincidieron en que probablemente este fenómeno sea transitorio y no se prologue durante mucho tiempo. “No creo que sea una tendencia permanente. Para que esto se pueda sostener sería necesaria mucha confianza en el peso. Creo que durará un tiempito corto, quizás un par de días. El dólar blue debería subir porque genera la idea de que está barato y, además, por esta baja, si había alguien que dudaba, ahora irá al blue y eso va a disparar el precio”, anticipó Rajnerman.

De cara a los próximos días, los economistas también advirtieron que en febrero suele caer la demanda de pesos, ya que este mes no suele estar marcado por gastos de fiestas o vacaciones y ese posible “sobrante” podría destinarse a la compra de dólares y generaría ciertos cambios en el mercado financiero. “Hay un riesgo de que la demanda de pesos baje en febrero y hay que ver a dónde van esos pesos, pero si no se sube la tasa de interés, puede haber más presión sobre el tipo de cambio. Porque si la gente ve que los precios se aceleran, se van al dólar”, alertó Lorenzo.