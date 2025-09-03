En vivo Radio La Red
Economía
Finanzas
Economía

Cómo invertir en un año electoral sin quedar atrapado en la incertidumbre

La volatilidad que generan las elecciones puede llevar a decisiones apresuradas, pero los especialistas señalan que la clave está en la diversificación, la prudencia y la lectura atenta del mercado. La opinión de los especialistas.

Cómo invertir en un año electoral sin quedar atrapado en la incertidumbre

Cada año electoral viene acompañado de una dosis extra de incertidumbre. La política se vuelve protagonista y los inversores suelen adoptar posturas más cautelosas, reduciendo posiciones en activos volátiles como acciones y bonos, y refugiándose en alternativas más seguras.

La incertidumbre sobre los resultados y las futuras políticas genera movimientos más marcados en los mercados financieros y en el tipo de cambio. Frente a esto, los inversores buscan preservar capital en instrumentos como dólares, obligaciones negociables o fondos comunes de inversión”, explica Ezequiel Socorro, asesor financiero de la compañía Valerza.

Sin embargo, quedarse quieto no siempre es la mejor opción. Los analistas coinciden en que la volatilidad también abre la puerta a nuevas oportunidades. Invertir en acciones de empresas sólidas extranjeras, optar por fondos diversificados y ampliar el horizonte hacia mercados internacionales son algunas de las estrategias más recomendadas.

Los fondos comunes de inversión permiten repartir el riesgo en una cartera variada de bonos, acciones y bienes raíces, mientras que las obligaciones negociables ofrecen un refugio atractivo al estar respaldadas por compañías privadas. Al mismo tiempo, mirar hacia el exterior permite acceder a sectores con distintos ciclos económicos y niveles de estabilidad.

“Los mercados, en general, están expuestos a la volatilidad, y minimizar los riesgos que ésta implica debe ser una prioridad”, señaló Socorro al recomendar acciones de compañías multinacionales y herramientas de diversificación.

Un dato que destacan los especialistas es que, en contextos como este, las decisiones emocionales suelen jugar en contra. La sobreexposición a noticias políticas, la ansiedad por los resultados y los movimientos bruscos de corto plazo pueden llevar a decisiones impulsivas que afectan el rendimiento de largo plazo.

Por eso, los asesores insisten en la necesidad de mantener la disciplina inversora y evitar saltar de una estrategia a otra con cada novedad electoral. “Una estrategia efectiva consiste en anticipar movimientos de mercado en función de las expectativas que generan las elecciones, ajustando las carteras para capturar rendimientos o protegerse ante escenarios adversos”, agregó Socorro.

En cualquier caso, los especialistas subrayan la importancia de definir con claridad los objetivos, evaluar la tolerancia al riesgo y analizar la liquidez y solvencia de las empresas antes de dar un paso.

Lejos de ser un período para frenar, el año electoral puede convertirse en un momento clave para revisar estrategias, reforzar la disciplina inversora y detectar nuevas ventanas de crecimiento.

