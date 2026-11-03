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Cuestionan a Bull Market por la aplicación de nuevas condiciones para las cauciones bursátiles

La firma enfrenta reclamos de empresas que utilizaron fondos comunes de inversión como garantía para financiar proyectos. El conflicto se originó por un cambio reglamentario de BYMA Clearing que modificó las condiciones de respaldo de las operaciones de caución bursátil.

Bull Market quedó en el centro de los reclamos de empresas que cuestionan su respuesta ante el cambio en las condiciones de las garantías bursátiles. (Foto: archivo).

Bull Market quedó en el centro de los reclamos de empresas que cuestionan su respuesta ante el cambio en las condiciones de las garantías bursátiles. (Foto: archivo).

Una modificación reglamentaria anunciada por BYMA Clearing el pasado 9 de octubre abrió un conflicto con empresas que utilizaron fondos comunes de inversión como garantía para operaciones de caución bursátil. La medida apunta a modificar las condiciones de respaldo de esas operaciones, pero su implementación generó preocupación entre compañías que habían organizado sus esquemas de financiamiento bajo las reglas anteriores.

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El foco de los cuestionamientos está puesto en Bull Market, uno de los intermediarios que intervino en la estructuración de estos mecanismos de financiamiento y que habría percibido comisiones por las operaciones. Ahora, la entidad enfrenta críticas por su respuesta ante el cambio reglamentario y por las condiciones que estaría imponiendo a las empresas que recurrieron a esos instrumentos.

Bolsas y Mercados Argentinos es una entidad que opera en el mercado de capitales local y brinda servicios para la negociaci&oacute;n, compensaci&oacute;n y liquidaci&oacute;n de operaciones financieras. (Foto: archivo).

Bolsas y Mercados Argentinos es una entidad que opera en el mercado de capitales local y brinda servicios para la negociación, compensación y liquidación de operaciones financieras. (Foto: archivo).

Uno de los principales reclamos apunta a que la entidad no estaría impulsando las gestiones necesarias para conseguir una revisión de los plazos de implementación. Según lo transmitido por BYMA a los actores involucrados, existen canales para solicitar una adecuación de los tiempos. Sin embargo, Bull Market estaría promoviendo el desarme de las posiciones y la venta de títulos públicos de las empresas sin agotar esas instancias.

Los reclamos también apuntan a un posible conflicto de intereses: Bull Market habría participado en la estructuración de estas operaciones y cobrado comisiones por su intermediación. Sus críticos cuestionan que, frente al cambio regulatorio, estaría trasladando a sus propios clientes el costo de la adecuación, en lugar de acompañarlos en la búsqueda de alternativas.

El conflicto por las garantías y el financiamiento de las empresas

La modificación reglamentaria tiene consecuencias sobre compañías que utilizaron estos instrumentos para financiar proyectos de inversión. La necesidad de modificar los esquemas originales puede obligarlas a afrontar vencimientos anticipados o concentrar compromisos financieros en plazos que no coinciden con sus flujos de fondos.

El problema, en estos casos, no necesariamente está relacionado con la solvencia de las empresas, sino con su capacidad de responder a obligaciones en períodos más cortos que los previstos. Compañías con patrimonio, activos y proyectos rentables podrían enfrentar dificultades para sostener sus inversiones si deben liquidar posiciones de manera anticipada.

En ese escenario, las empresas cuestionan la falta de alternativas para adecuarse a las nuevas exigencias sin asumir de inmediato todo el costo del cambio regulatorio. El reclamo apunta especialmente a la responsabilidad de los intermediarios que participaron en la estructuración de las operaciones y en la relación con los clientes.

Otro de los puntos de preocupación es el impacto que podría tener una venta concentrada de títulos públicos. Una liquidación generalizada de bonos incrementaría la oferta de esos activos en el mercado, con el riesgo de profundizar las bajas en sus cotizaciones y sumar presión sobre el financiamiento.

La discusión excede así el cumplimiento de la nueva normativa de BYMA Clearing. También pone bajo análisis el comportamiento de los intermediarios financieros frente a modificaciones regulatorias que afectan operaciones previamente constituidas y la responsabilidad que tienen en la búsqueda de soluciones para sus clientes.

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó el avance del mercado de capitales argentino y celebró las medidas impulsadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV). "¡La libertad funciona! Y por Dios… miren estos números. El mercado de capitales está desplazando a una velocidad increíble al sistema financiero", publicó en su cuenta de X, donde también felicitó al equipo del organismo.

Sus declaraciones contrastan con los reclamos contra Bull Market, cuestionado por su actuación frente al cambio reglamentario de BYMA Clearing sobre las garantías de las operaciones de caución bursátil.

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