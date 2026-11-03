Cuestionan a Bull Market por la aplicación de nuevas condiciones para las cauciones bursátiles

El conflicto por las garantías y el financiamiento de las empresas

La modificación reglamentaria tiene consecuencias sobre compañías que utilizaron estos instrumentos para financiar proyectos de inversión. La necesidad de modificar los esquemas originales puede obligarlas a afrontar vencimientos anticipados o concentrar compromisos financieros en plazos que no coinciden con sus flujos de fondos.

El problema, en estos casos, no necesariamente está relacionado con la solvencia de las empresas, sino con su capacidad de responder a obligaciones en períodos más cortos que los previstos. Compañías con patrimonio, activos y proyectos rentables podrían enfrentar dificultades para sostener sus inversiones si deben liquidar posiciones de manera anticipada.

En ese escenario, las empresas cuestionan la falta de alternativas para adecuarse a las nuevas exigencias sin asumir de inmediato todo el costo del cambio regulatorio. El reclamo apunta especialmente a la responsabilidad de los intermediarios que participaron en la estructuración de las operaciones y en la relación con los clientes.

Otro de los puntos de preocupación es el impacto que podría tener una venta concentrada de títulos públicos. Una liquidación generalizada de bonos incrementaría la oferta de esos activos en el mercado, con el riesgo de profundizar las bajas en sus cotizaciones y sumar presión sobre el financiamiento.

La discusión excede así el cumplimiento de la nueva normativa de BYMA Clearing. También pone bajo análisis el comportamiento de los intermediarios financieros frente a modificaciones regulatorias que afectan operaciones previamente constituidas y la responsabilidad que tienen en la búsqueda de soluciones para sus clientes.

Sturzenegger celebró el crecimiento del mercado de capitales y destacó el avance de la desregulación

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó el avance del mercado de capitales argentino y celebró las medidas impulsadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV). "¡La libertad funciona! Y por Dios… miren estos números. El mercado de capitales está desplazando a una velocidad increíble al sistema financiero", publicó en su cuenta de X, donde también felicitó al equipo del organismo.

Sus declaraciones contrastan con los reclamos contra Bull Market, cuestionado por su actuación frente al cambio reglamentario de BYMA Clearing sobre las garantías de las operaciones de caución bursátil.