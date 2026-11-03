Netflix: José Coronado, el Darín español, brilla con el estreno de una nueva miniserie de 4 episodios

La elección de esta historia supone una nueva apuesta de Netflix por las adaptaciones literarias españolas. En este caso, el material de partida pertenece al género de la novela negra y presenta una trama en la que una investigación policial conduce a descubrir una peligrosa estructura criminal.

El proyecto también representa otro paso importante en la relación entre la plataforma y José Coronado, quien ya protagonizó diferentes producciones que encontraron su lugar entre las opciones más reconocidas del catálogo.

La noticia del comienzo del rodaje permitió conocer algunos detalles de la historia y confirmar la participación de los principales integrantes del reparto. Aunque la información difundida se concentra especialmente en el argumento y los personajes, la presencia de actores con experiencia en producciones de suspenso y drama criminal constituye uno de los puntos destacados de la propuesta.

La miniserie estará basada en el primer libro de una saga. Por eso, la adaptación llevará a la pantalla un universo narrativo que tiene como punto de partida una investigación policial y una disputa con una organización criminal.

El formato elegido será de cuatro episodios. Se tratará, por lo tanto, de una producción breve, con una historia concentrada alrededor de sus protagonistas y del conflicto que deberán atravesar.

De qué trata Jotadé, la nueva serie española que llegará a Netflix

El thriller policiaco está protagonizado por Isaac Díaz, que da vida a Jotadé, junto a Aura Garrido (El Ministerio del Tiempo, El inocente) en el papel de Lucía, Jose Coronado (El problema final, Los creyentes) como Hilario Garza y Jaime Lorente (La casa de papel, Élite) como Tony Garza. Completan el reparto María de Nati (Entrevías, El buen patrón), Alberto Olmo (Montecristo, Un lío de millones), Melania Cruz, Carmen Avilés, Moreno Borja (Cien años de soledad, Carmen y Lola), Rafaela León (Carmen y Lola), Antonio Zafra y Álvaro Rico (El jardinero, El homenaje), con la colaboración especial de Javier Gutiérrez (La isla mínima, Campeones).

Jotadé es un policía poco convencional, descarado e irreverente, pero también astuto, sincero y profundamente leal a sus compañeros y a su comunidad gitana. Cuando le encargan investigar un crimen brutal tras el que se esconde una peligrosa red criminal, tendrá que enfrentarse a una misión imposible para un policía que nunca ha aprendido a pasar desapercibido.

La miniserie cuenta con un guion de Isa Sánchez y Daniel Corpas, y está dirigida por Daniel Calparsoro (Salvador, Asalto al Banco Central).

Cuántos capítulos tendrá Jotadé y qué se sabe de su estreno

Uno de los datos confirmados sobre la nueva producción es su formato: Jotadé tendrá cuatro episodios.

Netflix anunció el comienzo del rodaje y confirmó que la miniserie estará basada en la primera novela de la saga de Santiago Díaz. Sin embargo, la información disponible en el anuncio original no especificó una fecha de estreno.

Para los seguidores de José Coronado, el nuevo proyecto representa otra oportunidad de verlo en una producción de suspenso. Y para quienes siguen las ficciones españolas de Netflix, Jotadé sumará una historia con un reparto conocido y un conflicto que combina el mundo policial con las tensiones internas del crimen organizado.

La plataforma ya puso en marcha el rodaje. Ahora, la atención estará puesta en los próximos anuncios sobre la producción y en cuándo se conocerán más detalles de esta nueva apuesta protagonizada por el llamado Darín español.