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El riesgo país superó los 820 puntos y el dólar oficial alcanzó los $1.570

El indicador de JP Morgan alcanzó su nivel más alto en 12 meses, mientras el dólar oficial subió a $1570 en el Banco Nación y marcó un nuevo récord nominal.

El riesgo país volvió a tocar un nuevo máximo en 12 meses. (Foto: archivo).

El riesgo país volvió a tocar un nuevo máximo en 12 meses. (Foto: archivo).

El riesgo país argentino avanzó 16 puntos este martes y se ubicó en 821 unidades, en una jornada marcada por las elecciones de medio término en Estados Unidos. El indicador elaborado por JP Morgan, que refleja la percepción de riesgo de los inversores sobre la deuda de un país, alcanzó así su valor más alto de los últimos 12 meses.

Leé también El riesgo país se ubica en los 710 puntos y alcanza su nivel más alto en un año
El riesgo país en otra jornada en alza. (Foto: archivo).

La evolución del índice contrasta con los niveles registrados a principios de julio, cuando se acercó a las 400 unidades. Desde entonces, el riesgo país duplicó su valor y acumula una suba del 43,8% en lo que va del año.

El riesgo pa&iacute;s volvi&oacute; a tener una jornada en suba, en medio de las elecciones legislativas de Estados Unidos. (Fuente: Rava).

El riesgo país volvió a tener una jornada en suba, en medio de las elecciones legislativas de Estados Unidos. (Fuente: Rava).

El incremento estuvo acompañado por una caída en los precios de los bonos argentinos que cotizan en el exterior. Durante las primeras operaciones del día, los títulos Globales registraban bajas de hasta 0,3% en Nueva York.

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street también mostraban una tendencia mayoritariamente negativa. Loma Negra encabezaba las pérdidas, con una caída del 3,6%, seguida por Globant, que retrocedía 3,4%, y Supervielle, con una baja del 2%.

En el mercado local, el índice S&P Merval descendía 0,8% en pesos y 1,1% en dólares, medido al contado con liquidación.

Las elecciones en Estados Unidos, otro foco de atención para los mercados

Los principales índices bursátiles estadounidenses operaban con variaciones mixtas mientras avanzaban los comicios legislativos de medio término. El resultado podría influir en la capacidad del presidente Donald Trump para impulsar su agenda durante la segunda parte de su mandato.

El 11 de diciembre vencerá el financiamiento del Gobierno estadounidense, una instancia que volverá a poner sobre la mesa el riesgo de un cierre parcial de la administración, conocido como shutdown. En 2027, además, se reabrirá la discusión sobre el límite de endeudamiento del país.

El dólar oficial marcó un nuevo máximo nominal

En el mercado cambiario argentino, el dólar minorista aumentó $5 y cerró a $1570 en el Banco Nación. Con ese movimiento, alcanzó un nuevo máximo nominal.

El d&oacute;lar volvi&oacute; a avanzar otros $5. (Foto: archivo)

El dólar volvió a avanzar otros $5. (Foto: archivo)

La suba se produjo después de una jornada previa de presión sobre el tipo de cambio, en la que el Banco Central evitó comprar divisas para no sumar demanda al mercado. Fue la cuarta rueda sin intervención compradora del organismo en las últimas seis jornadas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, coordinan las compras de divisas en el mercado con la intención de evitar presiones adicionales sobre la cotización.

Los dólares financieros también avanzaban durante la jornada. El dólar MEP operaba a $1571,13, mientras que el contado con liquidación (CCL) se negociaba a $1657,50, con subas de hasta medio punto porcentual.

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