El riesgo país superó los 820 puntos y el dólar oficial alcanzó los $1.570

En el mercado local, el índice S&P Merval descendía 0,8% en pesos y 1,1% en dólares, medido al contado con liquidación.

Las elecciones en Estados Unidos, otro foco de atención para los mercados

Los principales índices bursátiles estadounidenses operaban con variaciones mixtas mientras avanzaban los comicios legislativos de medio término. El resultado podría influir en la capacidad del presidente Donald Trump para impulsar su agenda durante la segunda parte de su mandato.

El 11 de diciembre vencerá el financiamiento del Gobierno estadounidense, una instancia que volverá a poner sobre la mesa el riesgo de un cierre parcial de la administración, conocido como shutdown. En 2027, además, se reabrirá la discusión sobre el límite de endeudamiento del país.

El dólar oficial marcó un nuevo máximo nominal

En el mercado cambiario argentino, el dólar minorista aumentó $5 y cerró a $1570 en el Banco Nación. Con ese movimiento, alcanzó un nuevo máximo nominal.

El dólar volvió a avanzar otros $5. (Foto: archivo)

La suba se produjo después de una jornada previa de presión sobre el tipo de cambio, en la que el Banco Central evitó comprar divisas para no sumar demanda al mercado. Fue la cuarta rueda sin intervención compradora del organismo en las últimas seis jornadas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, coordinan las compras de divisas en el mercado con la intención de evitar presiones adicionales sobre la cotización.

Los dólares financieros también avanzaban durante la jornada. El dólar MEP operaba a $1571,13, mientras que el contado con liquidación (CCL) se negociaba a $1657,50, con subas de hasta medio punto porcentual.