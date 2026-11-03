Jugada tragedia y problemas legales en el fútbol español: quién es Jesús Owono y por qué puedo ir preso

Finalmente, el martes 3 de noviembre, el Tenerife confirmó la noticia más dolorosa: Jesús de Miguel había fallecido a los 30 años. El club expresó su profundo pesar y lo recordó como parte de su familia deportiva.

Mientras tanto, la intervención de Owono quedó bajo análisis. El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández le mostró la tarjeta roja directa después de considerar que había disputado la pelota con la pierna elevada y fuerza excesiva. Esa decisión disciplinaria podría ser uno de los elementos que se analicen junto con las imágenes del encuentro y los informes médicos.

Pero hay una diferencia fundamental: una expulsión deportiva no significa que exista responsabilidad penal. La posibilidad de que el arquero enfrente una causa por homicidio imprudente dependerá de que la Justicia determine si hubo una conducta que excedió los riesgos habituales de una competencia deportiva y si puede establecerse una relación causal entre esa acción y el fallecimiento.

El artículo 142 del Código Penal español contempla penas de uno a cuatro años de prisión para los casos de homicidio por imprudencia grave. Cuando se considera que existió una imprudencia menos grave, la legislación prevé una multa de entre tres y dieciocho meses. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó que Owono haya sido imputado ni que exista una investigación penal abierta en su contra.

La tragedia también golpeó de lleno a la familia del delantero. Jesús de Miguel tenía 30 años, era padre de una niña y era fanático del Real Madrid. Se describía como un centrodelantero trabajador y comprometido con el equipo. Su muerte dejó un enorme dolor entre sus compañeros, familiares y seguidores.

Así, una jugada que inicialmente fue sancionada dentro de una cancha terminó convirtiéndose en una tragedia que sacudió al fútbol español. Jesús Owono quedó inevitablemente asociado a aquel choque, mientras se intenta establecer qué ocurrió exactamente y si existió alguna responsabilidad más allá de la deportiva. Por ahora, la muerte de De Miguel abrió interrogantes que solamente una eventual investigación judicial podrá responder.