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Jugada tragedia y problemas legales en el fútbol español: quién es Jesús Owono y por qué puedo ir preso

Jesús Owono, el arquero de 25 años, que protagonizó el choque fatal con Jesús de Miguel, podría terminar en la cárcel. Enterate.

Jugada tragedia y problemas legales en el fútbol español: quién es Jesús Owono y por qué puedo ir preso

La muerte de Jesús de Miguel, el delantero español de 30 años que falleció después de sufrir un paro cardiorrespiratorio durante un partido, provocó una profunda conmoción en el fútbol español. Pero la tragedia también dejó a otro protagonista en el centro de la escena: Jesús Owono, el arquero del FC Andorra que protagonizó el choque con el futbolista del Tenerife y fue expulsado durante el encuentro. Su nombre comenzó a ocupar titulares y ahora también aparece ligado a un interrogante judicial: ¿puede enfrentar consecuencias penales por lo ocurrido?

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Owono tiene 25 años y es arquero de Guinea Ecuatorial. Su carrera deportiva lo llevó a defender el arco del FC Andorra, equipo que disputaba el encuentro frente al Tenerife por la Segunda División española. Hasta aquella jornada, su nombre estaba asociado principalmente a su actividad futbolística. Sin embargo, una jugada desafortunada terminó colocándolo en el centro de una tragedia que excedió por completo el resultado deportivo.

El episodio ocurrió el lunes 2 de noviembre, durante los últimos minutos del partido. Owono salió de su área para disputar una pelota larga y, en medio de la acción, impactó con su rodilla contra el pecho de Jesús de Miguel. El delantero cayó inmediatamente al césped y sufrió un paro cardiorrespiratorio.

La situación generó desesperación dentro del campo de juego. El personal médico intervino rápidamente y consiguió reanimarlo antes de trasladarlo al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó internado en terapia intensiva. Aunque inicialmente se informó que permanecía estable dentro de la gravedad, su cuadro neurológico empeoró durante la madrugada.

Finalmente, el martes 3 de noviembre, el Tenerife confirmó la noticia más dolorosa: Jesús de Miguel había fallecido a los 30 años. El club expresó su profundo pesar y lo recordó como parte de su familia deportiva.

Mientras tanto, la intervención de Owono quedó bajo análisis. El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández le mostró la tarjeta roja directa después de considerar que había disputado la pelota con la pierna elevada y fuerza excesiva. Esa decisión disciplinaria podría ser uno de los elementos que se analicen junto con las imágenes del encuentro y los informes médicos.

Pero hay una diferencia fundamental: una expulsión deportiva no significa que exista responsabilidad penal. La posibilidad de que el arquero enfrente una causa por homicidio imprudente dependerá de que la Justicia determine si hubo una conducta que excedió los riesgos habituales de una competencia deportiva y si puede establecerse una relación causal entre esa acción y el fallecimiento.

El artículo 142 del Código Penal español contempla penas de uno a cuatro años de prisión para los casos de homicidio por imprudencia grave. Cuando se considera que existió una imprudencia menos grave, la legislación prevé una multa de entre tres y dieciocho meses. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó que Owono haya sido imputado ni que exista una investigación penal abierta en su contra.

La tragedia también golpeó de lleno a la familia del delantero. Jesús de Miguel tenía 30 años, era padre de una niña y era fanático del Real Madrid. Se describía como un centrodelantero trabajador y comprometido con el equipo. Su muerte dejó un enorme dolor entre sus compañeros, familiares y seguidores.

Así, una jugada que inicialmente fue sancionada dentro de una cancha terminó convirtiéndose en una tragedia que sacudió al fútbol español. Jesús Owono quedó inevitablemente asociado a aquel choque, mientras se intenta establecer qué ocurrió exactamente y si existió alguna responsabilidad más allá de la deportiva. Por ahora, la muerte de De Miguel abrió interrogantes que solamente una eventual investigación judicial podrá responder.

En pocas palabras

  • Tragedia en el fútbol: El futbolista Jesús de Miguel falleció tras un choque con el arquero Jesús Owono, quien podría enfrentar consecuencias legales.
  • Detalles del incidente: Owono impactó con su rodilla al delantero durante un partido, provocando un paro cardiorrespiratorio y su posterior muerte.
  • Implicancias legales: La expulsión de Owono y la gravedad del suceso abren un posible análisis judicial sobre homicidio imprudente, aunque no hay imputación confirmada.
Resumen generado por Thinkindot AI
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