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Conmoción: murió el futbolista Bruno Ponti tras sufrir un accidente en la ruta

El joven integraba el plantel del Club Atlético Chañarense, que el domingo había ganado el campeonato por penales. Durante la madrugada del lunes, sufrió un vuelco sobre la ruta provincial 93, en Santa Fe. Era el único ocupante del vehículo y murió en el lugar.

Bruno Ponti murió en un vuelco sobre la ruta provincial 93

Bruno Ponti murió en un vuelco sobre la ruta provincial 93, pocas horas después de haber celebrado el campeonato con Chañarense. (Foto: Chañarense).

Bruno Ponti, un joven futbolista del Club Atlético Chañarense, murió durante la madrugada de este lunes en un accidente de tránsito, pocas horas después de haber celebrado un título con su equipo. El jugador había participado del festejo por el campeonato conseguido el domingo, cuando el conjunto de Chañar Ladeado venció por penales a Independiente.

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Pedro Sánchez dice que irá a fondo para saber qué sucedió y si hay responsables humanos o institucionales del accidente. (Foto: Gentileza La Vanguardia)

La muerte del deportista generó una profunda conmoción en la localidad santafesina. El accidente ocurrió alrededor de las 4.30, sobre la ruta provincial 93, en el tramo que une Chañar Ladeado con Berabevú.

La instituci&oacute;n lo despidi&oacute; como su &ldquo;B&uacute;falo&rdquo; y record&oacute; que hab&iacute;a podido celebrar uno de los d&iacute;as m&aacute;s felices de su vida antes del accidente. (Foto: redes sociales).

La institución lo despidió como su “Búfalo” y recordó que había podido celebrar uno de los días más felices de su vida antes del accidente. (Foto: redes sociales).

De acuerdo con los primeros informes, Ponti conducía un Chevrolet Corsa cuando, por motivos que todavía se investigan, perdió el control del vehículo, despistó y protagonizó un vuelco. El joven era el único ocupante del auto y falleció en el lugar. Los efectivos que llegaron al lugar encontraron su cuerpo sobre la banquina.

Horas antes del accidente, el futbolista había compartido en sus redes sociales imágenes de los festejos por el título obtenido junto a sus compañeros. La celebración quedó marcada por la noticia de su muerte, que provocó numerosas muestras de dolor entre familiares, amigos y simpatizantes del club.

El emotivo mensaje de Chañarense para despedir a Bruno Ponti

El Club Atlético Chañarense confirmó el fallecimiento de Ponti con una extensa publicación en sus redes sociales. En el mensaje, la institución recordó su recorrido por el equipo, su compromiso con la camiseta y, especialmente, sus cualidades personales.

“Sería en vano intentar contarle a la gente quién fuiste. Porque desde hace unas horas, entre tantos mensajes que nos llegan, hay palabras que se repiten una y otra vez: 'Gran persona', 'el del corazón enorme'. Y así eras vos. Y así te vamos a recordar siempre”, expresaron.

El futbolista hab&iacute;a compartido im&aacute;genes de los festejos por el t&iacute;tulo que su equipo consigui&oacute; el domingo por penales. (Foto: redes sociales).

El futbolista había compartido imágenes de los festejos por el título que su equipo consiguió el domingo por penales. (Foto: redes sociales).

La institución también destacó su trayectoria dentro del club y el esfuerzo que había realizado para crecer como futbolista y como persona.

“Te vimos nacer y crecer en esta casa. Te vimos aprender, equivocarte, levantarte y volver a intentarlo. Pero, sobre todo, te vimos esforzarte siempre por ser cada día mejor. Como jugador y, mucho más importante, como persona. ¡Y pucha que lo lograste, campeón!”, agregaron.

Uno de los pasajes más emotivos del homenaje estuvo dedicado al campeonato que el equipo había conseguido apenas unas horas antes de su muerte. Sus compañeros y dirigentes recordaron que Ponti había podido celebrar uno de los momentos más esperados de su carrera.

Cha&ntilde;arense public&oacute; un emotivo mensaje para recordar a Ponti y destac&oacute; su compromiso con la camiseta y su calidad humana. (Foto: redes Cha&ntilde;arense).

Chañarense publicó un emotivo mensaje para recordar a Ponti y destacó su compromiso con la camiseta y su calidad humana. (Foto: redes Chañarense).

“Hoy nos toca aceptar algo que todavía no podemos entender. Pero, en medio de tanto dolor, nos queda un pequeño consuelo: saber que ayer viviste uno de los días más felices de tu vida. Que pudiste celebrar eso por lo que tanto luchaste, con la camiseta que tanto amabas y rodeado de tu gente”, escribieron.

En el cierre, el club lo despidió con el apodo con el que lo conocían sus compañeros y allegados: “Siempre vas a ser nuestro 'Búfalo'”.

La publicación recibió numerosos mensajes de despedida y condolencias. Hinchas y vecinos de Chañar Ladeado expresaron su dolor por la muerte del joven y acompañaron a sus seres queridos en medio de la conmoción.

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