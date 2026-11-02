Conmoción: murió el futbolista Bruno Ponti tras sufrir un accidente en la ruta

El emotivo mensaje de Chañarense para despedir a Bruno Ponti

El Club Atlético Chañarense confirmó el fallecimiento de Ponti con una extensa publicación en sus redes sociales. En el mensaje, la institución recordó su recorrido por el equipo, su compromiso con la camiseta y, especialmente, sus cualidades personales.

“Sería en vano intentar contarle a la gente quién fuiste. Porque desde hace unas horas, entre tantos mensajes que nos llegan, hay palabras que se repiten una y otra vez: 'Gran persona', 'el del corazón enorme'. Y así eras vos. Y así te vamos a recordar siempre”, expresaron.

El futbolista había compartido imágenes de los festejos por el título que su equipo consiguió el domingo por penales. (Foto: redes sociales).

La institución también destacó su trayectoria dentro del club y el esfuerzo que había realizado para crecer como futbolista y como persona.

“Te vimos nacer y crecer en esta casa. Te vimos aprender, equivocarte, levantarte y volver a intentarlo. Pero, sobre todo, te vimos esforzarte siempre por ser cada día mejor. Como jugador y, mucho más importante, como persona. ¡Y pucha que lo lograste, campeón!”, agregaron.

Uno de los pasajes más emotivos del homenaje estuvo dedicado al campeonato que el equipo había conseguido apenas unas horas antes de su muerte. Sus compañeros y dirigentes recordaron que Ponti había podido celebrar uno de los momentos más esperados de su carrera.

Chañarense publicó un emotivo mensaje para recordar a Ponti y destacó su compromiso con la camiseta y su calidad humana. (Foto: redes Chañarense).

“Hoy nos toca aceptar algo que todavía no podemos entender. Pero, en medio de tanto dolor, nos queda un pequeño consuelo: saber que ayer viviste uno de los días más felices de tu vida. Que pudiste celebrar eso por lo que tanto luchaste, con la camiseta que tanto amabas y rodeado de tu gente”, escribieron.

En el cierre, el club lo despidió con el apodo con el que lo conocían sus compañeros y allegados: “Siempre vas a ser nuestro 'Búfalo'”.

La publicación recibió numerosos mensajes de despedida y condolencias. Hinchas y vecinos de Chañar Ladeado expresaron su dolor por la muerte del joven y acompañaron a sus seres queridos en medio de la conmoción.