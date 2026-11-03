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El dramático momento de la mujer de Jesús de Miguel: vio el golpe fatal con su bebé de un año en brazos

El horror que vivió la pareja de Jesús de Miguel: vio cómo se desplomó en la cancha mientras sostenía a su bebé. Enterate.

El dramático momento de la mujer de Jesús de Miguel: vio el golpe fatal con su bebé de un año en brazos

Lo que debía ser una noche de fútbol y acompañamiento familiar terminó convirtiéndose en una pesadilla. Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, murió este martes 3 de noviembre a los 30 años, luego de sufrir un fuerte impacto en el pecho durante el partido frente al FC Andorra. Pero detrás de la tragedia que conmocionó al fútbol español hay una historia todavía más dolorosa: su pareja, María, presenció el accidente desde las tribunas mientras estaba junto a Carla, la hija de ambos, de apenas un año y cuatro meses.

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Según trascendió en medios españoles, la mujer fue testigo del momento en que el futbolista recibió el impacto y cayó sobre el césped. Una escena devastadora e inesperada que convirtió una jornada deportiva en horas de desesperación para su familia. María estaba acompañada por la pequeña Carla cuando vio cómo su pareja quedaba tendida en el campo de juego.

El delantero fue asistido de urgencia por los profesionales médicos y trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. Allí permaneció internado en terapia intensiva, pero su cuadro se agravó durante la madrugada y finalmente se confirmó la noticia que nadie quería recibir.

El CD Tenerife comunicó el fallecimiento del jugador a las 8 de la mañana del martes 3 de noviembre. La noticia provocó una profunda conmoción entre sus compañeros, los hinchas y distintas figuras del fútbol español.

Sin embargo, el dolor más profundo quedó puertas adentro. Jesús había formado una familia junto a María y había sido padre por primera vez en junio de 2025. La pequeña había llegado en una etapa de crecimiento personal y profesional para el delantero, que continuaba construyendo su carrera en el fútbol español.

La noticia de su paternidad había sido compartida por el CD Castellón, club en el que jugaba por entonces. Meses después, el futbolista inició una nueva etapa en Tenerife, donde continuó su recorrido profesional acompañado por su familia.

El accidente ocurrió durante los últimos minutos del encuentro entre Tenerife y Andorra, cuando Jesús salió a disputar una pelota y protagonizó un violento choque con el arquero rival, Jesús Owono. El impacto de la rodilla del guardameta contra el pecho del delantero provocó que cayera inmediatamente sobre el césped.

Owono tuvo

La gravedad de la situación fue advertida por sus compañeros, que pidieron asistencia médica de inmediato. El partido quedó suspendido y el estadio se transformó en escenario de una dramática emergencia. Mientras los médicos intentaban salvarle la vida, María y su pequeña hija atravesaban desde la tribuna una angustia imposible de dimensionar.

Pese a los esfuerzos del personal sanitario, el futbolista no logró recuperarse. Su fallecimiento dejó un profundo vacío en el club y entre quienes compartieron con él su carrera deportiva.

En el comunicado oficial, el Tenerife expresó su dolor y acompañó a los familiares y seres queridos del delantero. Además, transmitió un pedido especial de la familia: respeto por su intimidad en medio de estas horas devastadoras.

A los 30 años, Jesús de Miguel tenía una carrera por delante y una hija que todavía estaba dando sus primeros pasos. Lo que comenzó como una noche para alentar a su pareja terminó en una tragedia que cambió para siempre la vida de María y Carla.

Jesús Owono, en medio de una ola de insultos y amenazas, el futbolista tomó una drástica decisión: cerró sus redes sociales. Sin embargo, hay una cuestión central: la responsabilidad penal del arquero no está establecida y se abrió una investigación judicial al respecto.

En pocas palabras

  • Fallecimiento: Jesús de Miguel murió a los 30 años tras un fuerte impacto en el pecho.
  • Tragedia familiar: Su pareja presenció el golpe fatal mientras sostenía a su bebé de un año y cuatro meses.
  • Despedida: El CD Tenerife comunicó la noticia, pidiendo respeto por la intimidad familiar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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