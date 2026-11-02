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El riesgo país quedó al borde de los 800 mientras que las acciones argentinas caen hasta 7%

El indicador de JP Morgan avanzó un 1,3% y volvió a acercarse a su nivel más alto desde las elecciones legislativas de octubre de 2025. En paralelo, las acciones argentinas registraron fuertes pérdidas en Wall Street y el Merval retrocedió un 3,9% en la Bolsa porteña.

El riesgo país quedó al borde de los 800

El riesgo país quedó al borde de los 800, mientras los ADRs argentinos caen hasta 7%. (Foto: archivo)

El riesgo país argentino trepó hasta los 797 puntos básicos y quedó a las puertas de superar las 800 unidades, en una nueva jornada de presión sobre los activos financieros locales. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó un 1,3%, mientras los bonos soberanos registraron mayoría de bajas y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street llegaron a perder casi un 7%.

Leé también Las acciones argentinas caen hasta 9% en Wall Street y el riesgo país supera los 750 puntos tras el triunfo de Lula
Las acciones argentinas caen hasta 9% en Wall Street y el riesgo país supera los 750 puntos tras el triunfo de Lula. (Foto: archivo).

La tendencia negativa se profundizó luego de un comienzo de rueda con cierto optimismo. La incertidumbre política local y la cautela de los inversores internacionales volvieron a condicionar el desempeño de los mercados, que todavía buscan factores que permitan revertir las pérdidas acumuladas durante las últimas semanas.

El indicador de JP Morgan avanzó un 1,3% y volvió a acercarse a su nivel más alto desde las elecciones legislativas de octubre de 2025. (Foto: archivo)

El indicador de JP Morgan avanzó un 1,3% y volvió a acercarse a su nivel más alto desde las elecciones legislativas de octubre de 2025. (Foto: archivo)

El riesgo país vuelve a niveles elevados

La suba del indicador de JP Morgan se produjo después de que la semana pasada alcanzara valores cercanos a los 800 puntos básicos. Se trata de uno de sus registros más elevados desde las elecciones legislativas de octubre de 2025.

El deterioro también se reflejó en el mercado de deuda. Los bonos Globales con vencimiento en 2029, 2035, 2038 y 2041 operaron con pérdidas, mientras que el título correspondiente a 2030 mantuvo su cotización sin cambios.

La evolución de estos instrumentos es seguida de cerca por los inversores, ya que sus precios inciden en la percepción del riesgo asociado a la deuda argentina.

Las acciones argentinas profundizaron las caídas

En la Bolsa porteña, el índice MSCI Merval retrocedió un 3,9% y cerró en 88.855,030 puntos. Al medirlo en dólares, la caída fue del 2,7%, hasta las 54 unidades.

Entre las compañías con peor desempeño se ubicaron YPF, que perdió un 6,2%; Grupo Supervielle, con una baja del 5%, y Transportadora de Gas del Norte, que retrocedió un 4,2%.

Las acciones argentinas registraron fuertes pérdidas en Wall Street y el Merval retrocedió un 3,9% en la Bolsa porteña. (Foto: archivo)

Las acciones argentinas registraron fuertes pérdidas en Wall Street y el Merval retrocedió un 3,9% en la Bolsa porteña. (Foto: archivo)

La presión también alcanzó a los ADRs, los certificados que representan acciones argentinas y cotizan en Wall Street. En ese mercado, los papeles locales registraron pérdidas de hasta casi el 7%.

El balance semanal tampoco fue favorable. El Merval medido en dólares acumuló una contracción del 10% durante la semana pasada, en un contexto de persistente cautela sobre los activos argentinos.

Las elecciones en Estados Unidos suman incertidumbre

En el escenario internacional, los inversores mantienen la atención sobre el denominado "Super Martes" en Estados Unidos, una instancia electoral que representa la primera prueba en las urnas para el Gobierno de Donald Trump.

La votación definirá la composición de los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, renovará un tercio del Senado y elegirá gobernadores en 36 estados.

La popularidad del presidente estadounidense, la inflación vinculada con la guerra en Medio Oriente y su política migratoria aparecen entre los factores que pueden influir en el resultado electoral.

Los mercados internacionales siguen de cerca el

Los mercados internacionales siguen de cerca el "Super martes" electoral en Estados Unidos, que representa la primera prueba en las urnas para el Gobierno de Donald Trump. (Foto: Reuters)

En la previa de los comicios, el dólar perdió terreno frente a las principales monedas. La divisa estadounidense cayó un 0,5% frente a una canasta de seis monedas de referencia y se ubicó en 101,45 unidades, su valor más bajo en un mes. En sentido contrario, el euro avanzó.

En pocas palabras

  • Riesgo país: El indicador de JP Morgan superó los 797 puntos básicos, acercándose a máximos de más de un año.
  • Acciones argentinas: Las acciones en Wall Street y el Merval porteño registraron fuertes caídas, hasta un 7% y 3,9% respectivamente.
  • Contexto internacional: Las elecciones en Estados Unidos y la incertidumbre política local condicionan el desempeño de los mercados financieros argentinos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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