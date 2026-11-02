El riesgo país quedó al borde de los 800 mientras que las acciones argentinas caen hasta 7%

La evolución de estos instrumentos es seguida de cerca por los inversores, ya que sus precios inciden en la percepción del riesgo asociado a la deuda argentina.

Las acciones argentinas profundizaron las caídas

En la Bolsa porteña, el índice MSCI Merval retrocedió un 3,9% y cerró en 88.855,030 puntos. Al medirlo en dólares, la caída fue del 2,7%, hasta las 54 unidades.

Entre las compañías con peor desempeño se ubicaron YPF, que perdió un 6,2%; Grupo Supervielle, con una baja del 5%, y Transportadora de Gas del Norte, que retrocedió un 4,2%.

Las acciones argentinas registraron fuertes pérdidas en Wall Street y el Merval retrocedió un 3,9% en la Bolsa porteña. (Foto: archivo)

La presión también alcanzó a los ADRs, los certificados que representan acciones argentinas y cotizan en Wall Street. En ese mercado, los papeles locales registraron pérdidas de hasta casi el 7%.

El balance semanal tampoco fue favorable. El Merval medido en dólares acumuló una contracción del 10% durante la semana pasada, en un contexto de persistente cautela sobre los activos argentinos.

Las elecciones en Estados Unidos suman incertidumbre

En el escenario internacional, los inversores mantienen la atención sobre el denominado "Super Martes" en Estados Unidos, una instancia electoral que representa la primera prueba en las urnas para el Gobierno de Donald Trump.

La votación definirá la composición de los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, renovará un tercio del Senado y elegirá gobernadores en 36 estados.

La popularidad del presidente estadounidense, la inflación vinculada con la guerra en Medio Oriente y su política migratoria aparecen entre los factores que pueden influir en el resultado electoral.

Los mercados internacionales siguen de cerca el "Super martes" electoral en Estados Unidos, que representa la primera prueba en las urnas para el Gobierno de Donald Trump. (Foto: Reuters)

En la previa de los comicios, el dólar perdió terreno frente a las principales monedas. La divisa estadounidense cayó un 0,5% frente a una canasta de seis monedas de referencia y se ubicó en 101,45 unidades, su valor más bajo en un mes. En sentido contrario, el euro avanzó.