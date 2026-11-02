Escándalo, celos y un audio explosivo: a casi 10 años del final, se supo el motivo de la escandalosa separación entre Lali Espósito y Mariano Martínez

“Salieron en todo Esperanza Mía. Lo que pasa es que Lali le morfó la novela, empezaron los celos, por eso le hizo el tema del ego”, lanzó De Brito, al referirse a la supuesta tensión profesional que habría atravesado la pareja mientras compartían el éxito de la ficción.

Sin embargo, la revelación más fuerte llegó cuando el periodista habló de los comportamientos que, según su información, habrían ocurrido después de la ruptura. “Cuando cortaron, él le hacía cosas que a Lali no le gustaban, más allá de ese audio que se filtró. Apariciones, llamados tardíos. Viste esa gente que llama a las dos de la mañana”, contó.

La frase volvió a poner el foco en un episodio que ya había generado un enorme revuelo mediático. A fines de 2016 se viralizó un audio privado atribuido a Mariano Martínez en el que se refería a Lali con términos muy duros, entre ellos “nefasta”, “despechada” y “mala persona”. La filtración provocó una fuerte repercusión y dejó expuesta la tensión que había quedado entre ambos.

En aquel momento, también circularon versiones sobre supuestos celos profesionales. Mientras la carrera de Lali comenzaba a expandirse con fuerza en la música, la cantante ganaba cada vez más protagonismo en Esperanza mía. Con el tiempo, esas versiones alimentaron la teoría de que el éxito de ella habría generado malestar en el actor. Incluso, algunos fanáticos relacionaron la canción Ego con aquella historia, aunque no existe una confirmación concluyente de que haya sido escrita para él.

Por su parte, Mariano Martínez hizo un mea culpa público por el audio filtrado y reconoció que se había equivocado. En declaraciones posteriores, prefirió no profundizar en las nuevas polémicas y sostuvo que no quería entrar en un ida y vuelta mediático.

Pero el final estuvo muy lejos de ser discreto: después de apenas seis meses juntos, la separación derivó en un escándalo que incluyó un audio privado filtrado, durísimas descalificaciones y versiones sobre llamados y apariciones inesperadas que habrían incomodado a la cantante.

Este fin de semana, Lali se casó con Pedro Rosemblant. Y, por su parte, Mariano también está en pareja con Meli, una joven cordobesa a quien conoció durante la temporada teatral de verano.