José Coronado brilla en Netflix con el thriller español que no te deja respirar

Estrenada en noviembre de 2018, la película cuenta con un elenco encabezado por Coronado, Ana Wagener, Pol Monen, Asia Ortega y Ester Expósito. Su duración es de aproximadamente 103 minutos y está recomendada para mayores de 16 años.

José Coronado en Tu hijo: quién es Jaime Jiménez, el protagonista de la película

En Tu hijo, José Coronado interpreta a Jaime Jiménez, un médico y padre de familia que ve cómo su mundo se derrumba después de la agresión que sufre su hijo.

Al comienzo de la película, Jaime aparece como un hombre que consiguió construir una vida estable. Tiene una profesión, una familia y una rutina que parece funcionar sin grandes sobresaltos. Sin embargo, esa normalidad desaparece cuando recibe la noticia sobre el estado de salud de Marcos.

El joven fue víctima de una brutal golpiza a la salida de una discoteca. Las lesiones son tan graves que queda en estado vegetativo, una situación que modifica por completo la vida de sus padres y de quienes lo rodean.

Para Jaime, el impacto es devastador. La incertidumbre sobre lo sucedido se mezcla con la angustia de no saber si su hijo podrá recuperarse. Pero el dolor comienza a transformarse cuando descubre que las respuestas que necesita no llegan.

La investigación policial no avanza como espera y la falta de resultados aumenta su frustración. El protagonista siente que los responsables pueden continuar con sus vidas mientras su familia enfrenta las consecuencias de una agresión que cambió todo.

Ese sentimiento termina convirtiéndose en una obsesión.

Jaime decide investigar por su cuenta y encontrar a quienes dejaron a su hijo en ese estado. Su búsqueda lo lleva a relacionarse con personas y ambientes que antes permanecían completamente alejados de su vida cotidiana.

La transformación del personaje es uno de los puntos centrales de la película. Coronado interpreta a un hombre que pierde progresivamente la capacidad de separar el dolor personal de sus decisiones.

El médico que inicialmente intenta encontrar respuestas por los canales institucionales comienza a tomar decisiones cada vez más extremas. La necesidad de conocer la verdad se mezcla con el deseo de castigar a los responsables.

José Coronado en Tu hijo: la agresión que destruye a una familia

El conflicto principal de la película comienza con un episodio de violencia que cambia el destino de todos los integrantes de la familia Jiménez.

Marcos, interpretado por Pol Monen, tiene 17 años y termina hospitalizado después de recibir una brutal paliza durante una salida nocturna. Las circunstancias de la agresión y las personas que participaron en ella se convierten en las principales incógnitas que Jaime necesita resolver.

La situación plantea un escenario especialmente doloroso: el hijo permanece en estado vegetativo mientras sus padres deben enfrentar una realidad para la que nadie está preparado.

La película utiliza ese punto de partida para mostrar las distintas maneras en que una familia puede reaccionar ante una tragedia.

Jaime se concentra en encontrar a los responsables , convencido de que no puede quedarse esperando los resultados de una investigación que considera insuficiente.

Carmen, interpretada por Ana Wagener , también debe afrontar el impacto emocional de la agresión y las consecuencias que tiene sobre la familia.

Marcos representa el centro del conflicto , porque su situación médica modifica la vida de todos los personajes.

La investigación se convierte en una obsesión, que lleva al protagonista a abandonar progresivamente sus comportamientos habituales.

La historia no necesita recurrir permanentemente a grandes escenas de acción para transmitir tensión. Buena parte del suspenso surge de las decisiones que toma Jaime y de la manera en que su personalidad se modifica a medida que avanza la investigación.

El espectador acompaña ese proceso y observa cómo el sufrimiento de un padre puede transformarse en una fuerza capaz de empujarlo hacia situaciones que antes habría considerado impensadas.

José Coronado y Ana Wagener: el drama familiar detrás de Tu hijo

La película también presta atención a las consecuencias que la agresión tiene sobre la relación entre Jaime y Carmen.

Ana Wagener interpreta a la esposa del protagonista, una mujer que debe enfrentar el mismo acontecimiento traumático, aunque su manera de procesarlo no necesariamente coincide con la de su marido.

La situación de Marcos modifica por completo la dinámica familiar. Las preocupaciones cotidianas desaparecen y las decisiones comienzan a girar alrededor de la recuperación del adolescente y de la búsqueda de respuestas.

Mientras Jaime se involucra cada vez más en la investigación, la tensión también crece dentro de su entorno más cercano.

La película presenta así dos dimensiones de una misma tragedia: por un lado, el sufrimiento de una familia que debe convivir con las consecuencias de una agresión; por otro, la reacción de un hombre que considera que necesita hacer algo más para conseguir justicia.

La interpretación de Coronado encuentra uno de sus mayores desafíos en mostrar esa transformación sin convertir al protagonista en una figura completamente ajena a su identidad inicial.

Jaime sigue siendo un padre que sufre por su hijo, pero la manera en que canaliza ese dolor lo conduce hacia un territorio cada vez más peligroso.

José Coronado en Tu hijo: el papel que le valió una nominación al Goya

Uno de los aspectos destacados de la película es el trabajo interpretativo de José Coronado. Su participación fue reconocida en la temporada de premios del cine español y le permitió obtener una nominación al Premio Goya como mejor actor protagonista.

La nominación estuvo relacionada con la complejidad de Jaime Jiménez, un personaje que atraviesa diferentes estados emocionales a lo largo de la historia.

Coronado debe interpretar a un hombre que pasa de la preocupación familiar a la desesperación y, finalmente, a una conducta dominada por la obsesión.

No es un papel que dependa exclusivamente de los diálogos. La tensión también se construye mediante sus expresiones, sus silencios y la manera en que reacciona frente a las personas que aparecen durante su búsqueda.

El actor consigue transmitir el desgaste psicológico de alguien que siente que perdió el control sobre su propia vida.

En este sentido, Tu hijo se suma a una filmografía en la que José Coronado desarrolló numerosos personajes vinculados con el drama, el suspenso y los conflictos criminales.

Su trabajo en la película también permite establecer un contraste con otros papeles televisivos que lo hicieron especialmente popular, como Tirso Abantos en Entrevías y Nemo Bandeira en Vivir sin permiso.

En todos esos casos, el intérprete construye figuras con una personalidad marcada, aunque las motivaciones y los conflictos sean diferentes.

José Coronado en Tu hijo: quiénes integran el reparto de la película

Además de Coronado, la producción cuenta con un elenco de intérpretes que contribuyen a desarrollar el conflicto familiar y la investigación.

Entre los principales nombres se encuentran:

José Coronado: interpreta a Jaime Jiménez, el médico que busca a los responsables de la agresión contra su hijo.

Pol Monen: interpreta a Marcos, el adolescente que queda en estado vegetativo después de la golpiza.

Ana Wagener: interpreta a Carmen, la madre de Marcos y esposa de Jaime.

Asia Ortega: forma parte del reparto como Sara.

Ester Expósito: interpreta a Andrea.

Luis Bermejo: integra el elenco de la película.

Vicente Romero: también participa en la producción.

Ramiro Alonso: forma parte del reparto.

La presencia de estos intérpretes permite construir una historia que no se limita al vínculo entre padre e hijo. También aparecen otros personajes que ayudan a desarrollar las circunstancias de la agresión y las decisiones que toma Jaime durante su investigación.

José Coronado en Tu hijo: ficha técnica de la película de Netflix

Tu hijo es una película española de drama y suspenso estrenada en 2018. La dirección está a cargo de Miguel Ángel Vivas, quien también participó en la escritura del guion junto a Alberto Marini.

DatoInformaciónTítuloTu hijoTítulo internacionalYour SonAño2018PaísesEspaña y FranciaGéneroThriller y dramaPlataformaNetflixEstreno en cines9 de noviembre de 2018Duración102-103 minutosDirectorMiguel Ángel VivasGuionMiguel Ángel Vivas y Alberto MariniProtagonistaJosé CoronadoPersonaje principalJaime JiménezRepartoAna Wagener, Pol Monen, Asia Ortega y Ester ExpósitoFotografíaPedro J. MárquezMúsicaFernando VacasMontajeLuis de la MadridProductorasApache Films, La Claqueta y Ran Entertainment

José Coronado encuentra en Tu hijo una de sus interpretaciones más intensas

La participación de José Coronado en Tu hijo permite descubrir una faceta especialmente dramática del actor. A diferencia de otros personajes de su trayectoria, Jaime Jiménez no comienza la historia como un hombre relacionado con el crimen o acostumbrado a desenvolverse en situaciones violentas.

Es un médico, un padre y un hombre que lleva una vida aparentemente normal. La tragedia que atraviesa su familia modifica esa realidad y lo empuja a tomar decisiones que terminan transformándolo.

La película plantea un conflicto incómodo: qué sucede cuando una persona siente que las instituciones no pueden ofrecerle la justicia que necesita.

A través de Jaime, la historia explora la diferencia entre buscar respuestas y dejarse llevar por el deseo de venganza. El protagonista comienza queriendo conocer lo que ocurrió con su hijo, pero su recorrido lo enfrenta a consecuencias que van mucho más allá de una investigación.

Con una duración cercana a los 103 minutos, Tu hijo ofrece un thriller español que combina drama familiar, suspenso y violencia. La interpretación de Coronado es el principal motor de una historia que no se limita a reconstruir una agresión, sino que también muestra cómo un acontecimiento traumático puede alterar la identidad de una persona.

Para quienes siguen la carrera del actor, Tu hijo es una película que permite observar uno de sus registros más dramáticos, con un personaje que debe enfrentarse al dolor, la impotencia y los límites de sus propias decisiones.