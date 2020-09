Diálogos con "José Tasa": entre el frágil "Plan Resistiré" y la amenazante devaluación

En una semana de mayores controles al dólar, entrevista con el experto financiero José Tasa

Nuevo y valioso encuentro con el experto financiero que se esconde detrás del seudónimo de José Tasa. Los mayores controles al dólar, anticipados la semana pasada dentro de lo que es el “Plan Resistiré”, nuevamente son el eje central del diálogo con el financista. Los frentes de batalla que enfrenta el Gobierno son muchos y no sólo en lo económico. El escepticismo reinante entre los inversores no sólo es por la actual situación sino también porque anticipan que el “statu quo” permanecerá inalterado por varios meses más.

Periodista: Ampliaron el cepo ¿y ahora?

José Tasa: Era lo previsto, lo que conversamos hace una semana. La duda era cuándo, no si iban a acentuar el cepo. El “Plan Resistiré” igual está haciendo agua. Siguen las filtraciones. En las últimas dos jornadas el BCRA siguió perdiendo reservas. La devaluación del peso, me refiero al tipo de cambio oficial, en algún momento llegará. De nuevo, la única duda es cuándo. Por ahora, el gobierno ha ganado tiempo. Pero no crea que demasiado tiempo. Es una ilusión oficial el pensar que llegan con el actual esquema hasta las elecciones legislativas del 2021. Un sueño.

Periodista: ¿Cómo será la dinámica?

José Tasa: Como siempre ha sido en la Argentina. Con el correr de los meses se agota el superávit comercial y entonces el BCRA vuelve a perder reservas. Pero ello es algo que ya está ocurriendo. Estimo que en el último trimestre del año y el primero del 2021 va a haber déficit de cuenta corriente. Entonces no sé cómo resistirá el “Plan Resistiré”.

Periodista: Pero hace rato que ya se están trabando las importaciones…

José Tasa: Primero vinieron por los bienes de consumo. Ahora ya traban materias primas de sectores no sensibles. Desde el material que va adentro de los colchones hasta insumos para la construcción. Fíjese que estaban planeando eliminar del Ahora 12 y Ahora 18 a los celulares. Ello claramente es porque no quieren incentivar las importaciones que luego le hagan crujir las reservas del BCRA. Hay demasiadas inconsistencias en el plan oficial. Demasiadas filtraciones. No cierra. Además, hay importaciones que no se pueden trabar. Los remedios, o componentes para fabricarlos. Importaciones de energía si siguen congelando tarifas…Recuerdo que en 2018 un director del BCRA maldecía la venta de pasajes al exterior en cuotas que hacía Aerolíneas Argentinas porque le impactaba en las reservas internacionales. Y fíjese que la economía está trabada por la pandemia. En la medida en que se flexibilicen las restricciones, más se complica el Gobierno en lo económico.

Periodista: Pero el blue subió menos de lo esperado.

José Tasa: Como decía Rudi Dornsbusch, las cosas en economía demoran en pasar, pero cuando pasan, pasan rápido. Con el paso de las semanas veremos. Y cuando el blue esté a 155 pesos y haya una diferencia de 25 pesos con el dólar oficial más todos los impuestos, ¿pondrán otro impuesto para frenar el “puré”? Es cierto que de los 4 millones de personas que compraban los u$s 200, ahora quedarán un millón habilitadas. Pero será otra filtración.

Periodista: Hubo muchas versiones de renuncias esta semana.

José Tasa: Hubo también tensiones entre Miguel Pesce y Martín Guzmán. No habrá renuncias. Por ahora. Es como cuando hablamos del tipo de cambio, y de su valor de equilibrio, todo es en el momento actual. Mañana es otra cuestión. Veo muchos economistas que dicen que el dólar oficial no está atrasado. Es una opinión de hoy. Pero si tomamos la inflación que se viene, podemos anticipar que va a estar atrasado. Por ello la gente compra todo lo que puede al valor oficial, desde los u$s 200 hasta autos o electrodomésticos. Tener pesos en la mano sigue siendo sinónimo de perder plata en el actual contexto. Las tasas en pesos al 38% son muy bajas para frenar los traspasos. Pero si suben, la bola de nieve de las Leliq les explota. De nuevo hay muchas inconsistencias y filtraciones por donde se lo mire. Volviendo a su pregunta de las renuncias, el viernes a la noche me llamó un empresario para decirme que había renunciado Guzmán dos horas antes. Era una noticia falsa. Pero refleja que hoy cualquier versión prende en la plaza financiera. Hay nerviosismo y no pocos ahorristas retiraron dólares de los bancos el jueves y viernes.

Periodista: Duraron poco las estimaciones del Presupuesto 2021.

José Tasa: Es que el crecimiento de la economía de 5,5% estimado sería el adecuado, pero si no hay un evento cambiario en el medio. Observe lo mal que estamos haciendo las cosas que hay inestabilidad financiera en la Argentina con la soja a 400 dólares y las tasas internacionales en torno al 0%. Es para el récord de los Guinness. Y por si fuera poco, está la micro. ¿Qué harán a fin de mes con el congelamiento de alquileres y la prohibición de despidos? Lo único que lograron con ello es que suban los precios de los alquileres y que nadie contrate personal, más allá de la pandemia. Es lo mismo de tarifas, dólar, alquileres, trabajadores…congelan y lo único que logran es ennegrecer la economía, que suban precios o que haya desabastecimiento. Es muy primitivo todo. A ello por si fuera poco hay que sumarle la situación política.

Periodista: ¿En qué sentido?

José Tasa: Que el ruido financiero también se traslada a la política y se agrieta el frente oficial. Y en medio de una batalla judicial por los traslados de jueces, un proyecto de reforma y la Corte Suprema que está en el medio y que con sus fallos o no, define qué tan en riesgo está la Argentina.