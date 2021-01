DiálogosConJoséTasa | Dudas entre los inversores por la inflación, el dólar y los ruidos políticos

Un coche de policía patrulla frente a la Bolsa de Valores de Nueva York. (Foto AP / Mark Lennihan)

Nuevo encuentro con el experto financiero que se esconde tras el seudónimo de José Tasa. En esta entrevista, el financista da su opinión sobre lo que sucederá con YPF y no menos importante, con la economía en general. Los bonos que ajustan por el CER fueron muy demandados en la semana, pero porque se aguarda un repunte aún mayor a la inflación 2021. Y hay mucho gran inversor limitado porque no puede operar el dólar en la Bolsa. Desde Miami, donde aún se halla recluido, aportó también datos de lo que se viene con Biden en los mercados.

Periodista: Otra semana en la que fueron castigados los papeles argentinos...

José Tasa: No veo porqué la sorpresa. En esta oportunidad fueron las noticias sobre YPF pero sino serán otras novedades. Lo de la petrolera pegó en los bonos soberanos en dólares y sólo recuperaron parte de la pérdida cuando Guzmán aclaró que no irán por la estatización total de la empresa. Igual que esa versión prenda en el mercado refleja que los inversores conciben que el gobierno puede tomar cualquier medida y que todo es posible en la Argentina. La mayoría de los bonos de las empresas argentinas cayeron y hubo pérdidas de hasta 2%. Imagínese si una gran compañía argentina quiere tomar crédito en el mercado externo lo difícil que se le hace. Imposible hoy. Nadie quiere comprar deuda argentina, ya sea del gobierno, provincias o empresas. Por ello es que, hasta tanto no se normalice el país en lo financiero, no vamos a ver grandes inversiones. Observe lo que pasó en el Merval que cerró la semana con una caída de 4% pese a que fue una semana positiva en la región y en Wall Street. Lo de YPF contagia a todo lo financiero. Hasta que no se aclare o solucione, será difícil observar un rebote fuerte. YPF perdió 9%, pero Cresud 8% y Galicia 6%.

Periodista: Pero al menos están subiendo los bonos en pesos.

José Tasa: Los de CER, porque esperan mayor inflación. ¿O usted piensa que hay gente que vende dólares y apuesta a los bonos en pesos? Son los inversores como compañías de seguros que están atrapados por regulaciones en tenencias en pesos y se refugian en esos activos. Los de CER subieron 5% en la semana. Un dato interesante es que los "Dólar linked" se mantuvieron de precio. Es como que apuestan a que suban los precios más que el dólar oficial, lo cual tiene bastante lógica.

Periodista: ¿Por qué?

José Tasa: Porque la inflación seguramente oscilará alrededor del 50% este año. Es lo que hoy se espera. Subraye el "hoy", porque en Argentina las proyecciones no se pueden hacer a más de tres meses. Mi impresión es que pueden seguir controlando el dólar oficial en la medida en que acentúen las restricciones a importadores y presionen a exportadores. Es del manual K. También tienen a mano diferentes barajas para jugar en algún momento como subir más los encajes o las tasas, el swap de China, etcétera. Hay muchos que aseguran que el dólar oficial no resiste así hasta las elecciones de octubre. Creo que hay chances de que lleguen, dependiendo obviamente de muchas variables, desde la soja, el FMI o cualquier cuestión política que surja. Somos impredecibles. Observe que ya las restricciones llegan hasta el "contado con liqui" con un tope de 40.000 dólares per cápita semanales. Renovaron la prohibición de despidos y congelamiento de alquileres. Era obvio en un gobierno kirchnerista. Lo que también es obvio es el efecto que trae aparejado.

Periodista: ¿No llama la atención la estabilidad del dólar en la Bolsa?

José Tasa: Puede ser pero hay intervención oficial en el dólar MEP y en el "contado con liqui" más allá de las restricciones que recién le mencioné. El BCRA estuvo vendiendo BONAR contra pesos lo que se puede observar en el Informe Monetario del BCRA cuando explican los mecanismos de absorción monetaria. El gobierno se siente cómodo con el blue por debajo de 160 pesos hoy y un dólar en la Bolsa abajo de $150. Pero el partido recién empieza. En febrero, más en la segunda mitad, cae estacionalmente la demanda de pesos en la plaza. Hay que ver qué sucede entonces. Pero de nuevo, creo que pueden llegar hasta las elecciones con el dólar oficial sin grandes saltos. Híper controlado, claro. Recién hablaba con un empresario industrial y me aseguraba que le recortaron desde el Ministerio de Industria los permisos para importar por debajo de los de 2020. Si el año pasado, por la pandemia y en medio de una recesión histórica, se desplomaron importaciones, ahora buscan que caígan aún más. Eso implica más caída de la actividad y por ende del empleo. Repito una vez más: la normalización de la economía tras la cuarentena complica el plan del gobierno. Tienden a crecer importaciones y el BCRA no tiene más dólares.

Periodista: ¿Lo de YPF cómo lo ve?

José Tasa: Muy complicado. No sé cómo van a reestructurar la deuda. Se vienen encima los vencimientos. Lo que está claro es que no van a estatizar el 49% restante. Requiere hacer una oferta en el mercado a valores superiores al actual. Por más que el precio se encuentre regalado, el gobierno no tiene dólares para una operación de ese tipo y tampoco obtiene beneficios porque de hecho ya controla el directorio y su management. Lo que sí se subestima es el impacto que puede tener un mal manejo del tema. Me refiero al impacto en mercados y en lo político.

Periodista: Arrancó Biden en Estados Unidos. ¿Qué le depara?