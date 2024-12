No por ser esperada, deja de ser una de las grandes noticias económicas de este 2024: el Bitcoin ya superó la barrera de los US$100.000 por unidad. Desde hace meses , la moneda virtual no ha parado de subir. Desde una etapa de amesetamiento en torno a los 60.000 dólares - con alguna caída a US$45.000 - esta alternativa a las monedas tradicionales comenzó a recuperarse en la segunda mitad del año y no paró de mejorar desde entonces su cotización.