El Gobierno saldó el mayor vencimiento de deuda del año: pagó US$ 4.200 millones

pablo quirno

A pesar de que los fondos ya estaban apartados en la Cuenta Única del Tesoro, el impacto sobre las reservas se produjo igual, debido a que el dinero utilizado para pagar los Globales fue transferido al exterior. "Hoy las reservas brutas cayeron US$ 2.552 millones, casi exactamente lo que se debe pagar de cupón y amortización de Globales y Euros (US$ 2.550 millones)", explicaron desde Portfolio Personal Inversiones. Según detallaron, de ese total, US$ 2.385 millones corresponden a los bonos Globales y US$ 165 millones a los Euros. El resto, unos US$ 1.600 millones, se transferirá en los próximos días hábiles.