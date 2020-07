Las prioridades del presidente Alberto Fernández (foto: captura de Tevé)

Uno se pregunta: ¿Cuáles son las prioridades del Presidente? Alberto Fernández presenta esta tarde el proyecto de la reforma judicial. Parece en cierto modo un chiste. Una reforma judicial en medio de la pandemia y la megacrisis económica.

Porque más allá de las idas y vueltas del presidente sobre la Corte Suprema de Justicia, están dando vuelta los videos de cuando decía que el número de 5 miembros estaba perfecto. Ahora está la evaluación de si efectivamente se va a ampliar. Además de la reforma judicial.

Son cuestiones realmente muy muy profundas para discutir en medio de esta crisis. El propio presidente había dicho que su prioridad era la crisis sanitaria y luego tuvo que sumar la situación de derrumbe económico provocado por la pandemia.

Uno supone que esos temas deben ser la prioridad que ocupen las 24 horas. Sin embargo, pone la reforma en la agenda.

Así abre espacios de disputa y de discusión con la oposición. Más allá de si son buenas ideas o no. Siempre subyace una idea subterránea de intentar controlar al poder Judicial, el poder más cuestionado.

Parece insólito largar este debate en semejante momento. Casi como si en medio de una guerra, así lo definieron este momento algunos funcionarios, un país se propusiera discutir este tipo de cosas.

La otra cuestión muy delicada es que el presidente ha planteado más de una vez que en este momento no hay que abrir frentes de conflictos. Entre otras cosas, porque lo ideal sería cerrar filas, todos, detrás de la crisis sanitaria y económica.

Un proyecto así claramente va a armar un debate político muy fuerte, muy profundo. Un comunicado de Juntos por el Cambio ya lo ha rechazado.

Ya se plantea una división cuando lo que se necesita, hasta salir de la megacrisis, tener a toda la sociedad encolumnada.

Lo último que te puede pasar en términos de tu gestión es que se te empiecen abrir frentes y no puedas manejar de manera aceptable la crisis. Y sobre todo, marcar el camino de la crisis económica.

Llama mucho la atención y uno se pregunta cuáles son las prioridades de Alberto Fernández.

Él criticó mucho cuando salió del gobierno de Cristina en medio de la crisis del campo. Lo hizo durísimamente durante el segundo gobierno de Cristina. Una de las críticas que le hacía era la "desconexión de la realidad". Pensar que a una sociedad se la puede conducir con un tercio o una porción minoritaria de adeptos.

Justamente, la construcción política que hizo Cristina con Alberto fue ampliar ese núcleo, primero para ganarle a Macri. Pero después gobernar, es decir, tener hacia adelante un cambio de gobierno que sacara a la Argentina de la crisis económica enorme en la que estaba.

Sobre eso vino la crisis enorme por la pandemia. Es evidente que si te proponías ir hacia una sociedad normal, que afronte un camino de salida de la crisis económica, debías armar una coalición amplia de gobierno.

Además, manejar al humor social del 40% que había votado al principal partido de la oposición liderado por Mauricio Macri.

En medio de semejante crisis como la que estamos viviendo, es evidente que la única prioridad del presidente debe ser: cómo hago para que no se muera más gente en la Argentina, que no colapse en dos semanas el sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires y cómo hago para marcar un camino para que la Argentina tenga una salida de la crisis económica y no una profundización que ya sería el colapso total.

Frente a todo ese panorama, el presidente cada vez que se ha lanzado en ese camino, se ha generado un conflicto. Como primero fue Vicentín.

Ahora lanza esto, que puede ser la mejor propuesta para una sociedad que vuelve a la normalidad y no que está en medio de la crisis.

Uno se pregunta si éstas son las prioridades del presidente Alberto Fernández o de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Para Cristina todo esto es más fácil porque no tiene que gobernar. Ahora, si tenés que gobernar en semejante crisis uno no termina de entender el manejo de los tiempos y de la oportunidad.