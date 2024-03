El estremecedor testimonio de la mujer que denunció por abuso sexual a los jugadores de Vélez

“Mi alma está desgarrada. Mi vida es un infierno. Di mi consentimiento para ir voluntariamente al hotel, pero todo lo que pasó después no estuvo consentido. Yo no estaba en mis cabales. En ningún momento estuve 100% lúcida. La cabeza por algunos momentos respondía, pero el cuerpo no”, continuó la víctima.

Además, expresó: “Los días posteriores, el señor Sosa me seguía manipulando por chat con que había sido un buen momento. A Cufré y Florentín se los veía abrazados y sonrientes como una victoria. Me encantaría entender que sentían en ese momento, ¿qué habían ganado? No puedo ir a ningún lado sola, me quitaron la dignidad, los sueños, la felicidad y las ganas de vivir”.

La Justicia definió el futuro de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Este lunes, a las 8 de la mañana, comenzó la audiencia de impugnación solicitada por tres de los cuatro futbolistas de Vélez acusados por abuso sexual en la provincia de Tucumán. La jueza interviniente, por pedido de las partes, dispuso que el debate sea privado.

Los defensores de Braian Cufré (imputado por abuso sexual agravado por haber sido cometido por dos o más personas) y Abiel Osorio (acusado de abuso sexual), José Molina, Ileana Bataglia y Ernesto García Biagosch, pidieron la libertad de sus asistidos. El mismo planteo realizaron Camilo Atim y María Florencia Abdala, que asisten a José Florentín Bobadilla (procesado por abuso sexual agravado por haber sido cometido por dos o más personas). Ernesto Baaclini, que representa al arquero Sebastián Sosa, no apeló la resolución dictada por la jueza Eliana Gómez Moreira.

¿El motivo? Los profesionales cuestionaron, entre otros puntos, que la magistrada no fundamentó correctamente la resolución y que no tuvo en cuenta varias situaciones, entre otras, las inconsistencias de la víctima.

Sin embargo, después de una audiencia que duró casi cinco horas, la juez Laura Julieta Casas confirmó que los futbolistas de Vélez seguirán con arresto domiciliario. En consecuencia, se confirmó "en todos sus términos" la sentencia para Cufré, Osorio y Florentín, quienes continuarán con prisión domiciliaria.

Prisión domiciliaria para los tres jugadores de Vélez: ¿por qué liberaron al arquero Sosa?

Los jugadores de Vélez, Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio, acusados de abuso sexual con acceso carnal, recibieron anoche la notificación sobre su situación judicial en la causa penal que enfrentan.

Luego de 10 horas de audiencia, la jueza Eliana Gómez Moreira definió si permanecerán en prisión preventiva o serán liberados antes del juicio.

La fiscal había pedido la prisión preventiva para los cuatro jugadores por tres meses. El fallo finalmente dictaminó que Cufré, Florentin y Osorio esperarán en juicio en prisión domiciliaria, mientras que Sosa quedó en libertad, aunque deberá presentarse en la justicia de Tucumán cada 15 días.

Para la Justicia, su responsabilidad es menor, aunque igual enfrenta una posible pena de cumplimiento efectivo.