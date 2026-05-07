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El Dibu Martínez jugará otra final: así fue su espectacular actuación ante Nottingham Forest

El arquero de la Selección argentina brilló para dejar a su equipo a un paso de ganar al Europa League. Su rival en el partido decisivo será el Friburgo de Alemania, que se impuso ante el Sporting Braga de Portugal.

Dibu Martínez fue una de las figuras en la serie ante Nottingham Forest. (Foto: Reuters).

Dibu Martínez fue una de las figuras en la serie ante Nottingham Forest. (Foto: Reuters).

El Aston Villa, con participación destacada de los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, goleó 4-0 al Nottingham Forest y se clasificó a la final de la UEFA Europa League tras revertir la serie con una actuación arrolladora. El arquero de la Selección argentina volvió a brillar.

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El equipo inglés dio vuelta la eliminatoria luego de haber perdido 1-0 en la ida y ahora disputará el título frente al SC Freiburg, que eliminó al Sporting Braga en la otra semifinal.

El Aston Villa salió decidido desde el primer minuto y logró abrir el marcador a los 36 minutos del primer tiempo gracias a una gran jugada individual de Buendía. El argentino desbordó dentro del área y asistió al delantero inglés Ollie Watkins, que solo tuvo que empujar la pelota para marcar el 1-0.

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Ya en el complemento, el propio Buendía amplió la ventaja desde el punto penal con una ejecución precisa y cruzada que puso al Aston Villa arriba en el global por primera vez en toda la serie. El tercero llegó a través del escocés John McGinn, que aprovechó los espacios que dejó el Nottingham Forest y definió con categoría tras una rápida contra.

Minutos más tarde, McGinn volvió a aparecer para sellar el 4-0 definitivo con una jugada muy similar, esta vez con una definición al primer palo.

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El “Dibu” sueña en la Europa League.Foto: redes.

Aston Villa jugará la final de la Europa League

Con esta goleada, el Aston Villa cerró la serie con un contundente 4-1 global y avanzó a la gran final de la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante de Europa.

La definición se disputará el próximo 20 de mayo en el Beikta Park, en la ciudad de Estambul. Del otro lado estará el Friburgo de Alemania, que venció 3-1 al Sporting Braga como local y logró revertir la eliminatoria para clasificarse con un global de 4-3.

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