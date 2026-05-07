El Dibu Martínez jugará otra final: así fue su espectacular actuación ante Nottingham Forest

Minutos más tarde, McGinn volvió a aparecer para sellar el 4-0 definitivo con una jugada muy similar, esta vez con una definición al primer palo.

540 (1) El “Dibu” sueña en la Europa League.Foto: redes.

Aston Villa jugará la final de la Europa League

Con esta goleada, el Aston Villa cerró la serie con un contundente 4-1 global y avanzó a la gran final de la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante de Europa.

La definición se disputará el próximo 20 de mayo en el Beikta Park, en la ciudad de Estambul. Del otro lado estará el Friburgo de Alemania, que venció 3-1 al Sporting Braga como local y logró revertir la eliminatoria para clasificarse con un global de 4-3.