El ex de la China Suárez se quiso levantar en vivo a Yanina Latorre

“Me estaban preguntando con quién haría un trío yo..”, dice el cantante y Yanina comienza a reír mientras su hija Lola se agarra la cara.

“No me digas que soy yo que soy tu abuela”, dice la panelista. “Con todo el respeto del mundo porque acá está tu hija”, dice el cantante uruguayo a lo que Yanina responde sin filtro: “de coger no se les prohíbe a las madres”, avergonzando más a su hija.

Yanina pidió que no se burlaron de ella, “¿no te te estás vengando de la China que me odia?”, le preguntó al cantante ex de la actriz, a lo que respondió que no, que siempre la deseo que tiene chats con sus amigos y le propuso mostrárselos en vivo cuando la vea.

“Si Wanda sale con L-Gante yo salgo con Lauty Gram”, sentenció Latorre por la diferencia de edad.