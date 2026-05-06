Bomba: Benjamín Vicuña reveló el pacto secreto que firmó con la China Suárez por sus hijos

Benjamín Vicuña estuvo invitado al programa Otro Día Perdido (El Trece) y a la salida habló con varios medios que lo aguardaban donde fue consultado directamente sobre cómo se encuentra la actual relación con su ex la China Suárez.
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El actor Benjamín Vicuña se refirió a cómo se encuentra el acuerdo con la China Suárez por sus hijos que se encuentran con la actriz en Turquía.
Benjamín Vicuña estuvo invitado al programa Otro Día Perdido (El Trece) y a la salida habló con varios medios que lo aguardaban donde fue consultado directamente sobre cómo se encuentra la actual relación con su ex la China Suárez.
El actor chileno fue concreto al referirse al acuerdo que mantiene con la actriz por sus dos hijos y los viajes que autorizó para que estén con la madre en Turquía.
Sobre los rumores de un nuevo destino futbolístico de Mauro Icardi cuando se cumpla su contrato con el Galatasaray, Benjamín Vicuña comentó: "No estoy al tanto y tampoco quiero hablar de eso. Ya lo dije, me parece que esas cosas se resuelven en privado", precisó ante las cámaras de Puro Show.
En tanto, sobre el tiempo que lleva sin ver a sus hijos Magnolia y Amancio por la distancia, el artista chileno reconoció: “Me preguntan si los extraño. Sí, es normal, eso es de público conocimiento, son tramos muy largos donde no veo a mis hijos”.
Sobre los rumores de que estaría enojado con la China Suárez y le revocaría el permiso, el actor evitó entrar en conflicto: “No sé lo que trasciende. A veces se dicen muchas cosas pero no".
En ese sentido amplió sobre el pacto que tiene con la actriz: "Nosotros tenemos un arreglo hasta ahora, hasta prontito, y lo importante es que se cumpla y que sea lo mejor para nuestros hijos para que estén escolarizados y para que también puedan venir a ver a sus hermanos, a su papá, eso es todo lo que tengo que hablar”.
"No voy a entrar en detalles", cerró con firmeza Vicuña ante las consultas de la interna con su ex.
Con la vida instalada en Turquía, el futbolista Mauro Icardi se transformó en una figura muy presente en el día a día y comparte momentos de cercanía y juego con los pequeños de su pareja, la China Suárez.
Tal es así que en el marco de un partido del Galatasaray, comenzó a circular un video de Mauro jugando a la pelota con Amancio Vicuña en el verde césped, saludando a los espectadores.
Curiosamente, su publicación se da a pocas horas de una historia que publicó el actor chileno. “Extrañando ando ”, decía el mensaje, acompañada de una foto de él junto a su pequeño.
Más allá de las enormes críticas que recibió, la realidad es que el acercamiento del deportista con el hijo de la actriz no cayó para nada bien y se tomó como una provocación para el chileno.