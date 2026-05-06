Bomba: Benjamín Vicuña reveló el pacto secreto que firmó con la China Suárez por sus hijos

Sobre los rumores de que estaría enojado con la China Suárez y le revocaría el permiso, el actor evitó entrar en conflicto: “No sé lo que trasciende. A veces se dicen muchas cosas pero no".

En ese sentido amplió sobre el pacto que tiene con la actriz: "Nosotros tenemos un arreglo hasta ahora, hasta prontito, y lo importante es que se cumpla y que sea lo mejor para nuestros hijos para que estén escolarizados y para que también puedan venir a ver a sus hermanos, a su papá, eso es todo lo que tengo que hablar”.

"No voy a entrar en detalles", cerró con firmeza Vicuña ante las consultas de la interna con su ex.

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El video de Mauro Icardi con el hijo de China Suárez que golpea a Benjamín Vicuña

Con la vida instalada en Turquía, el futbolista Mauro Icardi se transformó en una figura muy presente en el día a día y comparte momentos de cercanía y juego con los pequeños de su pareja, la China Suárez.

Tal es así que en el marco de un partido del Galatasaray, comenzó a circular un video de Mauro jugando a la pelota con Amancio Vicuña en el verde césped, saludando a los espectadores.

Curiosamente, su publicación se da a pocas horas de una historia que publicó el actor chileno. “Extrañando ando ”, decía el mensaje, acompañada de una foto de él junto a su pequeño.

Más allá de las enormes críticas que recibió, la realidad es que el acercamiento del deportista con el hijo de la actriz no cayó para nada bien y se tomó como una provocación para el chileno.