El Kanka desvela su último legado musical: La Calma

El Kanka desgrana las canciones de este nuevo trabajo una a una y habla del tema La Calma como una reivindicación de que ojalá el mundo buscase más este estado; de La Apuesta, una rumba con aires brasileños donde defiende el amor costumbrista; Los compadres, una oda a la amistad a través del paso de los años; el bolero con mezcla de ska y con intro estilo Beatles Pensando en ti, que habla de echar de menos a la pareja; Ansiedad, que trata uno de los males mentales más recurrentes de los últimos tiempos con furia, pero con una ventana a encontrar la paz; Limpieza general, otra declaración de amor doméstico; He dicho que no, que plasma la incapacidad que tenemos a veces para negarnos a algo y que en lo musical es bastante potente e incluye un riff con referencias a la música tradicional irlandesa; Pasitos Benditos, otra rumba que cuenta la historia de Kanka con su pareja, 100% verídica; Las ganas, con aires de Carlos Cano y que el artista define como antidepresiva; y Le pasa solo al resto, una canción pegadiza donde destacan los coros de la banda simulando un coro góspel y que trata sobre la muerte desde otro punto de vista.