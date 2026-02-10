En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Música

El Kanka desvela su último legado musical: La Calma

El artista malagueño publicó su séptimo trabajo con diez nuevas canciones que siguen la estela de discos anteriores. La gira presentación de La Calma arrancará el 6 de marzo y se extenderá hasta final del 2027.

El Kanka desvela su último legado musical: La Calma

El Kanka desvela su último legado musical: La Calma

Con los adelantos de las canciones La Calma, La Apuesta y Pensando en ti ya se vislumbraba por dónde iba a transitar el séptimo trabajo de El Kanka, que hoy se publica y que ha sido bautizado como La Calma, el primer avance. Se trata de un disco con diez nuevas canciones donde el malagueño se mantiene fiel a su estilo, que destaca por la facilidad que tiene para fusionar estilos diversos inspirados en sonidos del folclore latinoamericano, en la música de raíz española e incluso se atreve con otras referencias musicales.

El Kanka presenta una nueva colección de canciones que, como su repertorio anterior, puede defender tanto en solitario como con banda, donde destacan todos los matices musicales de sus creaciones. Pero lo que realmente define al malagueño es su capacidad para escribir letras donde lo cotidiano se convierte en canción y donde el humor, la ironía y la poesía conviven a la perfección.

Cabe recordar que en octubre de 2025 El Kanka se presentó con entradas completamente agotadas en el Teatro Ópera de la ciudad de Buenos Aires.

El Kanka desgrana las canciones de este nuevo trabajo una a una y habla del tema La Calma como una reivindicación de que ojalá el mundo buscase más este estado; de La Apuesta, una rumba con aires brasileños donde defiende el amor costumbrista; Los compadres, una oda a la amistad a través del paso de los años; el bolero con mezcla de ska y con intro estilo Beatles Pensando en ti, que habla de echar de menos a la pareja; Ansiedad, que trata uno de los males mentales más recurrentes de los últimos tiempos con furia, pero con una ventana a encontrar la paz; Limpieza general, otra declaración de amor doméstico; He dicho que no, que plasma la incapacidad que tenemos a veces para negarnos a algo y que en lo musical es bastante potente e incluye un riff con referencias a la música tradicional irlandesa; Pasitos Benditos, otra rumba que cuenta la historia de Kanka con su pareja, 100% verídica; Las ganas, con aires de Carlos Cano y que el artista define como antidepresiva; y Le pasa solo al resto, una canción pegadiza donde destacan los coros de la banda simulando un coro góspel y que trata sobre la muerte desde otro punto de vista.

El disco está disponible en todas las plataformas digitales y en formato físico, tanto en CD como en vinilo. Puede conseguirse a través de la tienda online de www.elkanka.com, así como en los diferentes conciertos de la gira.

Las primeras fechas de la gira presentación de La Calma ya están anunciadas:

  • 6 de marzo de 2026 – Sevilla (Cartuja Center, dentro del Festival Insólito)

  • 14 de marzo – Palma (Trui Teatre)

  • 18 de marzo – Barcelona (Gran Teatro del Liceu)

  • 20 de marzo – Girona (Auditori de Girona)

  • 11 de abril – Santander (Escenario Santander)

  • 18 de abril – Alicante

  • 22 de abril – Granada (Industrial Copera)

  • 25 de abril – Valladolid (Centro Cultural Miguel Delibes)

  • 16 de mayo – Las Palmas de Gran Canaria (Auditorio Alfredo Kraus)

  • 22 de mayo – Granada (Industrial Copera)

  • 5 de junio – Zaragoza (Sala Mozart)

  • 6 de junio – Vitoria-Gasteiz (Sala Jimmy Jazz)

  • 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de junio – Málaga (Teatro Cervantes)

  • 14 de agosto – Conil de la Frontera (La Mina)

  • 3 de octubre – Gijón (Teatro de La Laboral)

  • 30 de octubre – Pamplona (Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte)

  • 6 de noviembre – Bilbao (Santana 27)

  • 7 de noviembre – Logroño (Rioja Forum)

  • 12 de diciembre – Cáceres (Palacio de Congresos)

  • 26 de noviembre de 2027 – Madrid (Movistar Arena), colofón final del tour.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp

Últimas Noticias

Te puede interesar