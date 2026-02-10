Virgen de Lourdes: por qué se la celebra el 11 de febrero y la oración para pedir sanación por una enfermedad

Ubicado en avenida La Plata 3757, este imponente complejo, administrado por los Agustinos de la Asunción, incluye una basílica de dos templos superpuestos, una réplica fiel de la gruta con la imagen de la Virgen traída desde Lyon en 1921, y una torre central de 74 metros que domina el paisaje del conurbano.

Construido entre 1920 y 1922, el santuario convoca cada año a fieles de todo el país durante la fiesta patronal, con misas multitudinarias, procesiones, confesiones y bendiciones en la gruta. Es un punto de encuentro para pedir por la salud, la paz y las intenciones personales, en un clima de profunda devoción que remite al Lourdes francés.

Oración a la Virgen de Lourdes para pedir por los enfermos

virgen

Una oración tradicional, recomendada por fuentes católicas confiables como ACI Prensa, para invocar a la Virgen de Lourdes, especialmente en este día, es la siguiente:

¡Oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra!

Llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros. Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches, pero acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado.

¡Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima! Ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la Gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor, guarda también una mirada de bendición para nuestro pobre enfermo… (se dice el nombre).

Alcanzadle de vuestro Divino Hijo Jesucristo la deseada salud, si ha de ser para mayor gloria de Dios. Pero mucho más alcanzadnos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos y, sobre todo, un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros en los Sagrarios. Amén.

Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. Consuelo de los afligidos, rogad por nosotros. Salud de los enfermos, rogad por nosotros.

Rezar tres Avemarías.