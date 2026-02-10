Leo Rizzi presenta "Puro", el sencillo que marca su etapa más vulnerable

El cantautor Leo Rizzi dio inicio a una nueva etapa artística con “Puro”, un tema que refleja la madurez compositiva del artista hispano-uruguayo. La canción y su video oficial están disponibles en todas las plataformas digitales.
El cantautor hispano-uruguayo presenta “Puro”, un sencillo de soft rock que expone su costado más honesto y vulnerable, acompañado por un videoclip simbólico rodado en Madrid que refuerza la idea de despojarse de toda armadura emocional.
Compuesto por Rizzi, Jesús José Ortega Bermúdez y Juan González Sánchez, y coproducido por el intérprete y RYO, “Puro” es el tema más honesto y vulnerable de su carrera: una confesión sobre la entrega amorosa total, en la que uno se despoja de cualquier barrera emocional.
Musicalmente, “Puro” es un sencillo de soft rock, guiado por una batería omnipresente que marca un tempo hipnotizante, guitarras acústicas que mantienen la intimidad de la letra y un repentino silencio en el coro que materializa la conexión de almas.
La voz etérea y magnética de Leo flota a lo largo del coro mediante una serie de reverberaciones que guían a la audiencia hacia un estado de pureza. El arreglo de cuerdas de Daniel Acebes, “El Cheli”, cobra protagonismo hacia el final de “Puro”, con violines y violonchelos luminosos que aportan la cuota de vulnerabilidad sonora y elevan los sentimientos expresados a lo largo de toda la grabación.
El lanzamiento también incluye un videoclip rodado en Madrid. Ataviado con una armadura de caballero medieval y en medio de una tormenta de nieve, Leo se va despojando de sus capas protectoras en un acto físico de desnudar su verdad.
El video oficial, disponible en YouTube, fue dirigido por Sofía Boriosi (Little Spain, Alizzz, Amaia), contó con la dirección creativa de Ana Roda y con la dirección de fotografía de Sofía Colodrón (Valeria Castro, Carlos Sares).
“Puro” trasciende el universo lírico y emocional que Rizzi presentó en su debut discográfico, PÁJARO AZÚL, y reafirma la madurez artística del cantautor hispano-uruguayo.