Leo Rizzi presenta "Puro", el sencillo que marca su etapa más vulnerable

El lanzamiento también incluye un videoclip rodado en Madrid. Ataviado con una armadura de caballero medieval y en medio de una tormenta de nieve, Leo se va despojando de sus capas protectoras en un acto físico de desnudar su verdad.

El video oficial, disponible en YouTube, fue dirigido por Sofía Boriosi (Little Spain, Alizzz, Amaia), contó con la dirección creativa de Ana Roda y con la dirección de fotografía de Sofía Colodrón (Valeria Castro, Carlos Sares).

“Puro” trasciende el universo lírico y emocional que Rizzi presentó en su debut discográfico, PÁJARO AZÚL, y reafirma la madurez artística del cantautor hispano-uruguayo.