Crece la incertidumbre por el regreso televisivo de Marcela Tinayre: qué pasa con su nuevo programa

En paralelo, comenzaron a circular rumores que llegaron a este portal y que vinculan el freno del proyecto con una supuesta decisión política relacionada con el presidente Javier Milei, a raíz de un recordado cruce con Sol Pérez en 2019, cuando el entonces economista terminó echado del programa “Las Rubias” que conducía Tinayre en el canal Net TV. Consultado por esta versión, el productor fue cauto: “Si es como dicen ustedes, a mí todavía no me lo informaron; espero tener novedades en breve”.



Según pudo saber este medio, la idea sería estrenar en el mes de marzo de este año con un ciclo diario, de lunes a viernes, de 16 a 17.30, con Tinayre a la cabeza y un panel de cinco “mujeres no famosas”, inspirado en el formato estadounidense The View.

Qué dijo Marcela Tinayre sobre la postura de Mirtha Legrand en el conflicto con su histórico chofer

En marzo del año pasado se dio a conocer que Marcelo, quien fuera el histórico chofer de Mirtha Legrand durante décadas, había sido desvinculado de su puesto. Según trascendió, la decisión habría estado vinculada a que el empleado había reclamado el pago de horas extras que había realizado a lo largo del tiempo.

En diálogo con Intrusos ( América TV), Marcela Tinayre habló sobre cómo había tomado Mirtha Legrand esta situación y detalló quiénes se encargaban de resolver estos temas administrativos.

"Esto está manejando por los administradores de mamá y por ahí Marcelo no sabía y pasó algo raro, entonces hay que llegar a un acuerdo y se verá", explicó por entonces la conductora, aunque evitó dar los nombres de quienes estaban a cargo de estos asuntos.

Marcela también se refirió al estado de ánimo de su madre frente a la polémica: "Mamá está regia, muy bien de humor. Los comentarios son una cosa, la realidad es otra. Aparte, para qué a esta altura de la vida mentir o decir cosas, es un absurdo cuando todo se puede saber". Con estas palabras, Tinayre dejó en claro que Mirtha siempre mantuvo la tranquilidad a pesar del revuelo mediático.

La conductora reveló además cuál era la postura de Mirtha Legrand respecto al conflicto con su ex chofer: "Quiere que se revuelva el tema, eso sí. Eso puede generar que te sientas descolocada, pero creo que todo va a tener un feliz arreglo".

Por otra parte, Tinayre comentó que, luego de la salida de Marcelo, muchas personas se ofrecieron para ocupar el cargo: "Mamá tiene rutinas. ¿Sabés la cantidad de personas que se han presentado voluntariamente? Muchísimos, en mi casa me tiraban papelitos. Me sorprendió la falta de trabajo también".