Luis Ventura contó que tiene botón antipánico tras una ola de robos y denunció ataques a APTRA

Según contó el periodista, en menos de cuatro meses ya se registraron cuatro intentos de robo, algunos acompañados de amenazas y destrozos en los sistemas de seguridad. “Esto es estar desprotegidos. En menos de 4 meses, hubo cuatro intentos de robo, con amenazas, con balas de cañón, con rotura de cámaras de seguridad. [...] Esto es sobre APTRA, ¿quién nos quiere perjudicar?”, expresó muy enojado en televisión.

Lejos de pensar que se trata solo de delincuencia al voleo, Ventura deslizó que podría haber una intención puntual de dañar a la entidad. “Yo creo que ya después de tanto, tanta inseguridad que está sufriendo la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión, hay alguien que está elucubrando justamente joder a la entidad... lo único que hace es entregar premios, hacer fiesta, tratar de convocar a la cultura nacional”, sostuvo.

Por último, remarcó que dentro de Aptra no hay objetos de gran valor económico y que los daños afectan principalmente a quienes trabajan a diario allí. “¿Sabes qué hay? Rotura de c..., porque ahí la gente que va rema y labura todo el día. Basta. Acá no hay robo de bronce. Acá lo que buscan es abrir las puertas a través de la rotura de vidrio, computadoras y material electrónico. Eso es lo que han robado”, cerró.

Desde la institución ya realizaron la denuncia correspondiente, mientras crece la preocupación por la inseguridad en la zona y por la reiteración de ataques contra una entidad histórica del periodismo argentino.

Qué pasó entre Jorge Rial y Viviana Canosa, según Luis Ventura

Fiel a su estilo frontal y sin filtro, Luis Ventura volvió a sacudir el mundo del espectáculo con una confesión que reavivó una de las internas más comentadas de la televisión argentina: la tensa relación entre Jorge Rial y Viviana Canosa.

Todo ocurrió durante su paso por el streaming de Bondi Live, donde mantuvo un picante intercambio con Ángel de Brito. Sin vueltas, el conductor fue directo al punto y quiso saber si el conflicto con Canosa se debía solo a una mala salida de un programa o si existía algo más detrás.

Lejos de esquivar el tema, Ventura dejó flotando una bomba: “Pasó una cosa que nunca se supo”.

La charla subió de temperatura cuando Ángel fue todavía más incisivo y lanzó la pregunta que muchos se hicieron durante años: “¿Rial y Canosa tuvieron algo?”. La respuesta del presidente de APTRA no pasó desapercibida y alimentó todo tipo de especulaciones: “A lo mejor una parte quería y la otra no”.

Pero eso no fue todo. Para cerrar, Ventura sumó una frase cargada de misterio que dejó a todos helados: “O se asustaba, o le daba miedo, o le daba terror, o lo veía en todos lados”.

Una revelación que volvió a poner en el centro de la escena una historia llena de silencios, versiones cruzadas y secretos que, al parecer, todavía no terminaron de salir a la luz.