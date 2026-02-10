Enzo Aguilar vivió un dramático incendio en su casa y escapó entre el humo: "El fuego venía..."

Un momento de enorme tensión vivió Enzo Aguilar, este domingo por la noche, cuando un incendio se desató en su departamento del barrio porteño de Belgrano y estuvo a punto de provocar una tragedia.
El panelista del nuevo programa de Beto Casella, Enzo Aguilar vivió momentos de máxima tensión cuando un incendio se desató en su departamento de Belgrano y tuvo que ser evacuado de urgencia. Qué pasó.
El panelista del próximo programa de Beto Casella en América TV contó, en primera persona, lo ocurrido durante una charla en el programa El Ejército de LAM, en Bondi Live.
Según relató, todo comenzó mientras descansaba en su habitación junto a su primo: "Estaba durmiendo una siesta. Yo vivo con mi primo y los dos estábamos encerrados en nuestras piezas con el aire. Me desperté con mi vecina tocándome la puerta, casi tirándola abajo. Cuando abro la puerta de la habitación, encuentro el departamento envuelto en humo".
En medio de la confusión, primero creyó que el incendio se había originado en otra parte del edificio, hasta que notó que las llamas provenían de su propia cocina: "Lo primero que hago es levantar a mi primo, hasta ese momento creía que era en el edificio el incendio. Después me doy cuenta que todo el fuego venía de la cocina, abrí la puerta como pude para ver y no había fuego ni en la cocina ni el enchufe. Veía fuego en las cajoneras, todo ese mueble en fuego".
La situación se volvió desesperante en cuestión de segundos. Aguilar alcanzó a rescatar lo imprescindible antes de ser asistido por los vecinos: "Fui a mi habitación, saqué mis documentos y un vecino entró a sacarme. Cuando fui al pasillo, vi que estaban evacuando todo el edificio. Por suerte, tenemos una estación de bomberos a cuatro cuadras, pasaron cinco minutos y estaban ahí".
Afortunadamente, no hubo heridos, aunque los daños materiales fueron importantes. Todavía conmocionado, el panelista cerró su testimonio con alivio, pero consciente de lo cerca que estuvo todo de terminar peor: "Ahora en mi casa no tengo la puerta, dormí sin puerta. Dormí en el sillón mirando el pasillo por las dudas. Se quemaron algunos muebles y algunas cosas de la cocina. Podría haber sido peor".
Por último, agradeció el apoyo de sus seguidores, que rápidamente se movilizaron para ayudarlo: consiguió una puerta nueva y un joven que se ofreció a tomar medidas para reemplazar el mueble afectado por el fuego. Una muestra de solidaridad que llegó justo después del susto más grande de su vida.
El regreso de Beto Casella a la televisión abierta ya es un hecho: el miércoles 18 de febrero, a las 22 horas, estrenará “BTV Buena Televisión” por la pantalla de América TV, con una propuesta pensada de lleno para el prime time.
Luego de cerrar una etapa extensa y muy exitosa en la TV, el conductor vuelve con energías renovadas y una apuesta fuerte que busca recuperar centralidad en la agenda mediática. El nuevo ciclo promete actualidad, opinión filosa, humor y mucha interacción, una fórmula que Casella domina como pocos y que ahora relanza con formato actualizado.
La producción estará a cargo de Mandarina Contenidos, responsable de varios éxitos recientes, lo que refuerza la expectativa dentro del canal por este regreso que apunta alto desde el arranque.
Uno de los grandes motores del programa será su panel rotativo, armado para ofrecer información, debate y entretenimiento en partes iguales. El equipo contará con Alejandra Maglietti, Any Ventura, Mariano Fleks, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández, Leo Raff y Pachu Peña.
La idea es combinar experiencia, mirada crítica, humor ácido y momentos bien televisivos para potenciar el ida y vuelta con Casella y generar contenido que rápidamente haga ruido en redes y en la conversación diaria.
Con este lanzamiento, América apuesta fuerte a una de sus figuras más reconocidas y busca reforzar su franja nocturna con un producto de alto impacto. La cuenta regresiva ya está en marcha y todo indica que Beto vuelve decidido a dar pelea en el rating y volver a marcar agenda.