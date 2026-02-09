En vivo Radio La Red
ES FUROR

"Fyrulais", la primera escuela therian de Argentina: enseñan a caminar, saltar y ladrar como un animal

Se conocieron detalles de cómo es “Fyrulais”, la primera escuela therian del país, y su propuesta sorprendió a todos en redes.

En medio del boom de nuevas tendencias virales, en Argentina comenzó a llamar la atención un fenómeno que crece cada vez más en redes sociales: los therians. Se trata de personas que se identifican espiritual o emocionalmente con un animal, y que suelen expresarlo a través de comportamientos, movimientos, sonidos y hasta vestimenta o accesorios que representan a ese “animal interior”. En plataformas como TikTok e Instagram, esta comunidad viene ganando visibilidad y generando curiosidad, debates y sorpresa.

En ese contexto, en las últimas horas se viralizó un flyer que dejó a muchos sin palabras: se anunció la creación de “Fyrulais”, una escuela que se presenta como la primera escuela therian de Argentina. El anuncio se difundió rápidamente y provocó impacto por la particular propuesta, ya que ofrece clases para aprender a comportarse como un animal.

Según el material promocional, la escuela promete enseñar diferentes habilidades vinculadas al mundo therian. Entre ellas, se destacan clases de caminata, comportamiento, salto y ladridos. Además, el flyer menciona que también enseñan a comunicarse con sonidos como gruñidos, aullidos y otras expresiones típicas de animales, algo que llamó poderosamente la atención del público y se convirtió en motivo de comentarios y reacciones.

El anuncio se volvió viral por el tono y la estética del mensaje, que incluye imágenes de animales como lobos y zorros, además de elementos que suelen asociarse a esta tendencia, como máscaras y accesorios. Incluso, el flyer cierra con una frase que terminó de disparar el debate en redes: “te esperamos, guau guau”. Como era de esperarse, muchos usuarios reaccionaron con sorpresa, mientras otros se mostraron interesados y celebraron la existencia de un espacio pensado específicamente para esta comunidad.

De esta manera, el fenómeno therian continúa creciendo en el país y parece haber llegado a un nuevo nivel. Lo que hasta hace poco era visto como una moda limitada a redes sociales, ahora se transformó en un furor que incluso derivó en la creación de una escuela dedicada exclusivamente a enseñar estas prácticas. Con el flyer circulando por todos lados, “Fyrulais” ya se convirtió en uno de los temas más comentados del momento.

