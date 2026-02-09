"Fyrulais", la primera escuela therian de Argentina: enseñan a caminar, saltar y ladrar como un animal

De esta manera, el fenómeno therian continúa creciendo en el país y parece haber llegado a un nuevo nivel. Lo que hasta hace poco era visto como una moda limitada a redes sociales, ahora se transformó en un furor que incluso derivó en la creación de una escuela dedicada exclusivamente a enseñar estas prácticas. Con el flyer circulando por todos lados, “Fyrulais” ya se convirtió en uno de los temas más comentados del momento.

therian