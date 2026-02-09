"Fyrulais", la primera escuela therian de Argentina: enseñan a caminar, saltar y ladrar como un animal

En medio del boom de nuevas tendencias virales, en Argentina comenzó a llamar la atención un fenómeno que crece cada vez más en redes sociales: los therians. Se trata de personas que se identifican espiritual o emocionalmente con un animal, y que suelen expresarlo a través de comportamientos, movimientos, sonidos y hasta vestimenta o accesorios que representan a ese “animal interior”. En plataformas como TikTok e Instagram, esta comunidad viene ganando visibilidad y generando curiosidad, debates y sorpresa.