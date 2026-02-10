Femicidio de Cecilia Strzyzowski, ¿cuántos años pasarán los Sena en prisión por el crimen?

clan-sena (1)

El femicidio de Cecilia Strzyzowski

Cecilia Strzyzowski, de 28 años, desapareció el 2 de junio de 2023 cuando ingresó a la casa de sus suegros junto a su pareja, César Sena. Una cámara de seguridad registró el momento en que ambos entraban a la vivienda a las 9:14. Desde entonces, la joven nunca volvió a ser vista.

Para la fiscalía, el joven fue el autor material del homicidio y se valió de su entrenamiento en artes marciales para concretarlo, aunque nunca se pudo establecer con precisión la mecánica exacta del crimen.

Durante el juicio, los fiscales sostuvieron que el rol de Emerenciano Sena y Marcela Acuña fue clave para que el asesinato se concretara y luego para encubrirlo. Las defensas, en cambio, insistieron en que ambos se enteraron de lo ocurrido tiempo después. Acuña declaró que tomó conocimiento cerca de las 16, al ver un bulto que parecía ser el cuerpo de Cecilia, y que luego intentó proteger a su hijo. Emerenciano afirmó que supo del hecho recién cuando comenzaron los allanamientos en su vivienda. El jurado, sin embargo, se inclinó por la hipótesis acusatoria.

Además de los tres principales acusados, otros integrantes del denominado “clan Sena” fueron encontrados culpables por encubrimiento. Fabiana González y Gustavo Obregón fueron condenados por encubrimiento agravado, ya que, según la investigación, colaboraron tras el crimen. Obregón admitió haber cargado el cuerpo envuelto en una frazada en la caja de la camioneta de César alrededor de las 19:27 y aseguró que actuó por obediencia y respeto hacia la familia.

González, por su parte, acompañó a César Sena hasta el campo Rossi, en Puerto Tirol, donde se habría iniciado la incineración del cuerpo. También fue acusada de limpiar sectores de la vivienda y de gestionar la donación de una cama y un colchón que contenían restos de sangre, con el objetivo de eliminar pruebas.

Gustavo Melgarejo fue hallado culpable de encubrimiento simple. Según el equipo fiscal, participó alimentando el fuego durante la quema del cuerpo, que habría estado expuesto a las llamas durante varias horas para lograr el grado de calcinación observado en los restos óseos hallados.

La única imputada que resultó absuelta fue Griselda Reinoso, pareja de Melgarejo en ese momento. Su participación siempre fue considerada difusa y, durante el juicio, su defensa logró probar que el día de la quema se encontraba en otro lugar. Tras el veredicto, la jueza Fernández ordenó su inmediata libertad.

En los alegatos finales, la fiscalía solicitó prisión perpetua para César Sena y sus padres. Para los encubridores, pidió cinco años y diez meses de prisión efectiva para Obregón y González, y dos años y diez meses para Melgarejo. La querella acompañó el pedido de perpetua para los tres principales acusados y solicitó las penas máximas para los otros imputados.

Las defensas, en cambio, plantearon alternativas más leves. Los abogados de Acuña pidieron declarar inconstitucional la prisión perpetua para su defendida, mientras que los representantes de Emerenciano objetaron esa pena por su edad y estado de salud. En el caso de César, sus defensoras solicitaron que, en caso de condena, cumpla la pena en un penal de Resistencia para no perder el vínculo con su familia.

Durante sus últimas palabras, César Sena fue breve y se limitó a adherir a lo expuesto por sus abogadas. Su padre se declaró “un inocente condenado”, mientras que Marcela Acuña pidió clemencia y aseguró que ambos fueron estigmatizados por su condición de dirigentes sociales.