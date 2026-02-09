Burlas, risas y huida en moto en el video del acusado por el crimen de Batán

Finalmente, el agresor fue reducido y detenido en el lugar. Una cámara de seguridad también registró ese instante. Las filmaciones incorporadas al expediente son consideradas pruebas clave en la investigación que lleva adelante el fiscal Leandro Arévalo.

El acusado, de 18 años, quedó arrestado en el lugar del hecho. Además, la policía detuvo a una mujer de 24 años que habría intentado entorpecer el accionar policial durante el procedimiento.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por alevosía, una figura penal que contempla la prisión perpetua, al entenderse que el ataque se produjo aprovechando el estado de indefensión de la víctima. La investigación continúa abierta y se prevén nuevas indagatorias en las próximas horas.

El informe preliminar de la autopsia estableció que Larroque murió como consecuencia de un paro cardíaco provocado por una fractura de cráneo que derivó en una hemorragia intracraneal. El hombre había sido trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde ingresó con pérdida de masa encefálica y un cuadro crítico, y falleció horas más tarde.

El testimonio de la mujer de Lucas

El crimen de Lucas Nahuel Larroque, el hombre de 30 años asesinado a golpes a la salida de un boliche en la localidad de Batán, Mar del Plata, sumó en las últimas horas un testimonio estremecedor: el de su pareja, Rocío, quien presenció la agresión y relató con crudeza cómo su marido fue atacado hasta quedar inconsciente en el suelo, mientras -según denunció- nadie intervenía para ayudarlo.

“Lo mataron como si fuera un pedazo de carne”, expresó la mujer en una entrevista con Radio Rivadavia, al reconstruir los últimos minutos de vida de Larroque.

La noche que terminó en tragedia

Rocío contó que esa madrugada se encontraba junto a Lucas en el boliche Momentos, ubicado sobre la colectora entre las calles 132 y 153, en las afueras de Mar del Plata. En un momento, advirtió que se estaba produciendo una pelea en la vereda y pensó que su hija podía estar involucrada.

Muerte a la salida de un boliche: "Lucas solo se metió para separar"

“Había una gresca y pensé que estaba una de mis hijas”, relató. Según explicó, la adolescente se había metido a separar a una amiga que estaba siendo agredida por otra joven de entre 18 y 19 años. En el lugar también se encontraban los padres de esa chica.

El inicio de la pelea y la intervención de Lucas

Rocío, la pareja de Lucas Nahuel Larroque, relató cómo presenció la agresión que terminó con la vida del hombre de 30 años.

Rocío intentó sacar a su hija de la situación, pero la escena escaló rápidamente. “El papá de esta chica me pega una trompada en la nariz”, relató. En medio del forcejeo, reconoció haber reaccionado con dos cachetazos y caer al piso. Al levantarse, advirtió que el hombre intentaba volver a golpearla.

“Lucas estaba atrás mío sin hacer nada”, recordó. Fue entonces cuando le pidió ayuda: “Amor, me quiere pegar”. Según su testimonio, cuando Larroque se acercó para protegerla, el agresor le dio una trompada directa que lo derribó.

Las patadas que quedaron grabadas

Rocío contó que cuando miró nuevamente a su pareja, ya estaba en el suelo. En ese instante, el presunto agresor le dio una primera patada en la cabeza. La mujer intentó correrlo y, en medio de la desesperación, le arrojó su teléfono celular, pero no logró detenerlo.

“Se me zafa y vuelve”, recordó. Según su relato, el joven regresó hacia donde estaba Lucas, ya inconsciente, y le propinó una segunda patada en el cráneo, un golpe que, de acuerdo con los investigadores, resultó determinante.

“Fue una crueldad”, afirmó Rocío. “Ya estaba inconsciente y le volvió a patear la cabeza”, relató.

