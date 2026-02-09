En vivo Radio La Red
Policiales
Moto
Video
VIOLENCIA EXTREMA

Burlas, risas y huida en moto en el video del acusado por el crimen de Batán

Las filmaciones incorporadas a la causa muestran el accionar del joven de 18 años imputado por el homicidio de Lucas Nahuel Larroque.

Burlas, risas y huida en moto en el video del acusado por el crimen de Batán
violencia extrema: un adolescente quedo desvanecido tras recibir una patada en la cabeza

La primera de las imágenes en difundirse masivamente en redes sociales muestran con extrema crudeza cómo el agresor, un joven de 18 años identificado por sus iniciales L.V., vuelve sobre sus pasos y le asesta una segunda patada en la cabeza a Larroque, que ya estaba tendido en el suelo e indefenso.

Pero en las últimas horas, se revelaron nuevos videos donde se observa al atacante intentando huir del lugar a bordo de una motocicleta, aunque el conductor se niega a llevarlo y continúa su marcha.

Otros registros tomados con teléfonos celulares captaron el momento en el que el joven intenta escapar del lugar mientras se burla y sonríe, al mismo tiempo que la víctima permanece gravemente herida en el suelo. La escena, según relataron testigos, se dio en medio de la desesperación de los familiares de Larroque.

Finalmente, el agresor fue reducido y detenido en el lugar. Una cámara de seguridad también registró ese instante. Las filmaciones incorporadas al expediente son consideradas pruebas clave en la investigación que lleva adelante el fiscal Leandro Arévalo.

El acusado, de 18 años, quedó arrestado en el lugar del hecho. Además, la policía detuvo a una mujer de 24 años que habría intentado entorpecer el accionar policial durante el procedimiento.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por alevosía, una figura penal que contempla la prisión perpetua, al entenderse que el ataque se produjo aprovechando el estado de indefensión de la víctima. La investigación continúa abierta y se prevén nuevas indagatorias en las próximas horas.

El informe preliminar de la autopsia estableció que Larroque murió como consecuencia de un paro cardíaco provocado por una fractura de cráneo que derivó en una hemorragia intracraneal. El hombre había sido trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde ingresó con pérdida de masa encefálica y un cuadro crítico, y falleció horas más tarde.

El testimonio de la mujer de Lucas

El crimen de Lucas Nahuel Larroque, el hombre de 30 años asesinado a golpes a la salida de un boliche en la localidad de Batán, Mar del Plata, sumó en las últimas horas un testimonio estremecedor: el de su pareja, Rocío, quien presenció la agresión y relató con crudeza cómo su marido fue atacado hasta quedar inconsciente en el suelo, mientras -según denunció- nadie intervenía para ayudarlo.

Lo mataron como si fuera un pedazo de carne”, expresó la mujer en una entrevista con Radio Rivadavia, al reconstruir los últimos minutos de vida de Larroque.

La noche que terminó en tragedia

Rocío contó que esa madrugada se encontraba junto a Lucas en el boliche Momentos, ubicado sobre la colectora entre las calles 132 y 153, en las afueras de Mar del Plata. En un momento, advirtió que se estaba produciendo una pelea en la vereda y pensó que su hija podía estar involucrada.

Muerte a la salida de un boliche: "Lucas solo se metió para separar"

Había una gresca y pensé que estaba una de mis hijas”, relató. Según explicó, la adolescente se había metido a separar a una amiga que estaba siendo agredida por otra joven de entre 18 y 19 años. En el lugar también se encontraban los padres de esa chica.

El inicio de la pelea y la intervención de Lucas

Rocío, la pareja de Lucas Nahuel Larroque, relató cómo presenció la agresión que terminó con la vida del hombre de 30 años.

Rocío intentó sacar a su hija de la situación, pero la escena escaló rápidamente. “El papá de esta chica me pega una trompada en la nariz”, relató. En medio del forcejeo, reconoció haber reaccionado con dos cachetazos y caer al piso. Al levantarse, advirtió que el hombre intentaba volver a golpearla.

Lucas estaba atrás mío sin hacer nada”, recordó. Fue entonces cuando le pidió ayuda: “Amor, me quiere pegar”. Según su testimonio, cuando Larroque se acercó para protegerla, el agresor le dio una trompada directa que lo derribó.

Las patadas que quedaron grabadas

Rocío contó que cuando miró nuevamente a su pareja, ya estaba en el suelo. En ese instante, el presunto agresor le dio una primera patada en la cabeza. La mujer intentó correrlo y, en medio de la desesperación, le arrojó su teléfono celular, pero no logró detenerlo.

Se me zafa y vuelve”, recordó. Según su relato, el joven regresó hacia donde estaba Lucas, ya inconsciente, y le propinó una segunda patada en el cráneo, un golpe que, de acuerdo con los investigadores, resultó determinante.

Fue una crueldad”, afirmó Rocío. “Ya estaba inconsciente y le volvió a patear la cabeza”, relató.

