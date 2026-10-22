Es argentino, tiene 29 años y creó una solución para comprar ropa online: la app que reúne todas las opciones en un solo lugar

La clave está en reunir la oferta en un solo lugar. Findclo funciona como un buscador especializado en moda: no vende ropa, no tiene stock propio ni se ocupa de los envíos. Su función es reunir productos de distintas marcas, mostrar las opciones disponibles y redirigir al usuario a la tienda oficial cuando elige qué quiere comprar.

“Comprar ropa puede ser entretenido cuando estás de viaje o sin apuro, pero cuando tenés una necesidad concreta se vuelve frustrante”, explicó Franco.

El problema, según su experiencia, no siempre es la falta de alternativas, sino la dificultad para encontrarlas. Cada marca tiene su propia página, sus filtros y su catálogo, por lo que una búsqueda sencilla puede terminar convertida en un recorrido interminable.

“Me movió la idea de construir algo propio y solucionar un problema real. Además, quise hacer mi camino en lugar de seguir algo ya armado dentro de lo familiar”, contó sobre el origen del emprendimiento.

Su interés por la moda también tuvo un papel importante. Como consumidor, asegura que siempre le gustó observar tendencias, conocer marcas y construir su propio estilo. Sin embargo, esa búsqueda se volvió cada vez más engorrosa cuando intentaba encontrar productos que coincidieran con lo que tenía en mente.

“En su momento evalué crear una marca, pero al mismo tiempo me pasaba algo básico: me costaba encontrar productos o marcas que encajaran con lo que yo buscaba”, explicó.

En lugar de lanzar una etiqueta de indumentaria propia, decidió trabajar sobre el problema que había detectado: la fragmentación de las compras online.

Cómo funciona Findclo y cómo se usa: La aplicación está pensada para que el usuario pueda buscar, comparar y descubrir prendas desde un mismo espacio, sin necesidad de completar la compra dentro de Findclo.

El funcionamiento es sencillo: Descargá la app: está disponible en Google Play y App Store. Buscá lo que necesitás: podés escribir una prenda o recorrer las distintas categorías. Guardá tus favoritos: la sección Deseados permite reunir los productos que te interesan, mientras que Recomendados ayuda a descubrir otras opciones. Elegí y comprá en la tienda oficial: cuando encontrás la prenda que buscabas, la aplicación te redirige a la marca para completar la compra.

De esta manera, Findclo funciona como un punto de partida para encontrar ropa, mientras que el proceso de pago y la operación comercial quedan en manos de cada tienda.

Para Balcedo, uno de los cambios más importantes tiene que ver con la forma en que las personas descubren productos en internet. “Hoy el algoritmo te muestra lo que le conviene. En Findclo vos decís qué querés y la app lo hace”, sostuvo.

El objetivo es que la búsqueda esté guiada por las necesidades del usuario y no dependa exclusivamente de lo que las plataformas deciden mostrarle.

Balcedo asegura que su intención es desarrollar una herramienta que responda a una necesidad concreta de los consumidores. La propuesta apunta a quienes saben qué quieren comprar, pero también a quienes prefieren recorrer opciones, descubrir marcas y encontrar inspiración sin tener que empezar de cero en cada tienda.

“Como consumidor siempre me interesó la moda: observar, entender tendencias y definir mi propio estilo”, explicó.

Con Findclo, busca transformar una experiencia que muchas veces resulta desordenada en una búsqueda más simple y enfocada exclusivamente en indumentaria. La aplicación ya se puede descargar en Google Play y App Store. Su propuesta es concreta: reunir productos de distintas marcas en un mismo lugar y reducir el tiempo que lleva encontrar la prenda indicada, sin reemplazar a las tiendas ni intervenir directamente en la venta.