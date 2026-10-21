Futbolista argentino que insiste con Sabrina Rojas y recibió una respuesta contundente

De esta manera, la identidad del jugador quedó bajo reserva, aunque se sabe que es argentino, tiene 19 años y desarrolla su carrera profesional fuera del país. De acuerdo con el relato de la conductora, cada visita a la Argentina se convierte en una nueva oportunidad para que él intente concretar el encuentro.

“Le digo: ‘No hay manera’”, resumió Sabrina al explicar cómo responde a sus propuestas.

La diferencia de edad es el principal motivo de su negativa. Incluso, la conductora hizo una comparación con su propia vida para explicar por qué le resulta difícil imaginar una relación con alguien tan joven. “Hace dos años yo estaba exactamente igual con la misma vida y este pibe era menor de edad”, planteó.

Sin embargo, Rojas también reconoció que el fútbol profesional puede acelerar ciertos procesos de maduración. “El jugador de fútbol desde muy chiquito tiene mucha responsabilidad, mucha conducta, viven solos, están curtidos, tienen presión”, explicó. Y agregó: “Cuando el chabón habla, tiene otra calle, tiene otro pensamiento”.

A pesar de esa reflexión, la conductora sostuvo que no se siente cómoda con la posibilidad de salir con un hombre de esa edad. Incluso, marcó los 25 años como una referencia a partir de la cual podría cambiar su percepción.

La revelación llegó después de su separación del exfutbolista José Chatruc, con quien terminó su relación en agosto de 2026. Desde entonces, Rojas comenzó a hablar con mayor libertad sobre su presente sentimental y sobre cómo vive la soltería.

A fines de septiembre, durante su participación en PH, Podemos hablar, por Telefe, la conductora se definió como “multitarget” y contó que, después de haber estado prácticamente siempre en pareja desde la adolescencia, ahora disfruta de una etapa diferente.

“Fui muy noviera desde los 15 años hasta que me separé del padre de mis hijos; estuve prácticamente de novia”, recordó. También reconoció que, si pudiera volver el tiempo atrás, habría vivido algunas relaciones de otra manera.

En ese contexto, Sabrina explicó que ya no se preocupa tanto por los prejuicios ajenos a la hora de elegir con quién estar. Sin embargo, dejó en claro que tiene preferencias definidas cuando se trata de una pareja.

“A mí me gustan de mi edad. Me gusta el hombre vivido; no me gusta el pendejo”, sostuvo. Y fue todavía más contundente al describir qué busca: “Para mí es de 30 para arriba. No quiero colágeno, quiero un tipo vivido, con experiencia”.

Si bien Sabrina no quiso decir de quién se trataba, todo indica que podría ser Franco Mastantuono, el jugador argentino, ex River, que tiene 19 años, que demostró ser muy maduro y que el año pasado no la pasó muy bien futbolísticamente: un pase al Real Madrid por mucho dinero, sin muchos minutos de fútbol. Hoy juega en las filas del Fiorentina de Italia, y la rompe.