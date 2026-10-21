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Futbolista argentino que insiste con Sabrina Rojas y recibió una respuesta contundente

Tiene 19 años, juega en el exterior y no deja de escribirle a Sabrina Rojas: quién es el futbolista. Enterate.

Futbolista argentino que insiste con Sabrina Rojas y recibió una respuesta contundente

Sabrina Rojas reveló que un futbolista argentino de apenas 19 años intenta conquistarla y le escribe insistentemente por Instagram. El joven juega en el exterior y, cada vez que viaja a la Argentina, vuelve a proponerle un encuentro. Sin embargo, la conductora tiene una postura firme y explicó por qué, al menos por ahora, no piensa aceptar la invitación.

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La confesión se produjo durante All Access, el ciclo de DGO Stream, en una charla con la ex Gran Hermano Luana Fernández y el influencer Ramiro Bilbao. Allí, la conductora sorprendió al contar que un joven jugador profesional mantiene el contacto con ella a través de las redes sociales.

Yo soy mucho más grande y me da impresión porque tiene 19 años”, reconoció Rojas, al explicar qué es lo que la frena. Aunque admitió que respondió algunos de sus mensajes, dejó en claro que no está dispuesta a avanzar hacia una cita.

El detalle que más llamó la atención llegó cuando sus compañeros intentaron descubrir la identidad del futbolista. Según contó Ramiro Bilbao, creyó reconocer de quién se trataba, pero Sabrina reaccionó rápidamente para evitar que el nombre saliera al aire.No vayas a decir ni por casualidad”, le advirtió.

De esta manera, la identidad del jugador quedó bajo reserva, aunque se sabe que es argentino, tiene 19 años y desarrolla su carrera profesional fuera del país. De acuerdo con el relato de la conductora, cada visita a la Argentina se convierte en una nueva oportunidad para que él intente concretar el encuentro.

Le digo: ‘No hay manera’, resumió Sabrina al explicar cómo responde a sus propuestas.

La diferencia de edad es el principal motivo de su negativa. Incluso, la conductora hizo una comparación con su propia vida para explicar por qué le resulta difícil imaginar una relación con alguien tan joven. “Hace dos años yo estaba exactamente igual con la misma vida y este pibe era menor de edad”, planteó.

Sin embargo, Rojas también reconoció que el fútbol profesional puede acelerar ciertos procesos de maduración. “El jugador de fútbol desde muy chiquito tiene mucha responsabilidad, mucha conducta, viven solos, están curtidos, tienen presión”, explicó. Y agregó: “Cuando el chabón habla, tiene otra calle, tiene otro pensamiento”.

A pesar de esa reflexión, la conductora sostuvo que no se siente cómoda con la posibilidad de salir con un hombre de esa edad. Incluso, marcó los 25 años como una referencia a partir de la cual podría cambiar su percepción.

La revelación llegó después de su separación del exfutbolista José Chatruc, con quien terminó su relación en agosto de 2026. Desde entonces, Rojas comenzó a hablar con mayor libertad sobre su presente sentimental y sobre cómo vive la soltería.

A fines de septiembre, durante su participación en PH, Podemos hablar, por Telefe, la conductora se definió como “multitarget” y contó que, después de haber estado prácticamente siempre en pareja desde la adolescencia, ahora disfruta de una etapa diferente.

“Fui muy noviera desde los 15 años hasta que me separé del padre de mis hijos; estuve prácticamente de novia”, recordó. También reconoció que, si pudiera volver el tiempo atrás, habría vivido algunas relaciones de otra manera.

En ese contexto, Sabrina explicó que ya no se preocupa tanto por los prejuicios ajenos a la hora de elegir con quién estar. Sin embargo, dejó en claro que tiene preferencias definidas cuando se trata de una pareja.

“A mí me gustan de mi edad. Me gusta el hombre vivido; no me gusta el pendejo”, sostuvo. Y fue todavía más contundente al describir qué busca: “Para mí es de 30 para arriba. No quiero colágeno, quiero un tipo vivido, con experiencia”.

Si bien Sabrina no quiso decir de quién se trataba, todo indica que podría ser Franco Mastantuono, el jugador argentino, ex River, que tiene 19 años, que demostró ser muy maduro y que el año pasado no la pasó muy bien futbolísticamente: un pase al Real Madrid por mucho dinero, sin muchos minutos de fútbol. Hoy juega en las filas del Fiorentina de Italia, y la rompe.

En pocas palabras

  • Futbolista juvenil: Sabrina Rojas reveló que un jugador de 19 años insiste por Instagram.
  • Diferencia de edad: Rojas, más grande, rechaza la propuesta por considerarlo
Resumen generado por Thinkindot AI
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