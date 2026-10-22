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Tragedia en la Ruta 3: murió un empresario de 38 años y un detalle estremecedor golpea a su familia

Tragedia familiar: murió un empresario de 38 años en un brutal vuelco, en la misma ruta se accidentó su padre unos años antes.

Tragedia en la Ruta 3: murió un empresario de 38 años y un detalle estremecedor golpea a su familia

Un impactante accidente sobre la Ruta Nacional 3 terminó con la vida de Santiago Felipe Fiocchi, un empresario de 38 años de Tierra del Fuego. El hombre conducía un auto deportivo cuando, por motivos que todavía se investigan, perdió el control, volcó varias veces y terminó a casi 100 metros de la calzada. Pero detrás de la tragedia hay un dato que conmociona: siete años antes, su padre también había muerto en un accidente en esa misma ruta.

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El hecho ocurrió este miércoles al mediodía, a la altura del kilómetro 2.867 de la Ruta Nacional 3, al sur de Río Grande y cerca del ingreso a la estancia San Luis. Fiocchi circulaba en sentido norte-sur a bordo de un Toyota 86 blanco cuando protagonizó el vuelco.

De acuerdo con la información publicada por medios locales, el vehículo dio varios tumbos y terminó volcado sobre su lado derecho, fuera de la ruta. La distancia a la que quedó el auto llamó la atención de los investigadores y abrió interrogantes sobre la mecánica del accidente.

Sobre el pavimento quedaron marcas de una frenada y del posterior desvío. Aunque las causas todavía no fueron establecidas, las autoridades destacaron que el siniestro ocurrió en un tramo recto.

Entre las hipótesis que se analizaron se mencionó la posibilidad de que el conductor se hubiera cruzado con un animal, algo habitual en esa zona de la Patagonia, donde suelen aparecer guanacos cerca de la ruta. Sin embargo, los rescatistas no encontraron animales afectados en las inmediaciones. También se planteó la posibilidad de una distracción, aunque en el sector no hay señal de celular. Por el momento, ninguna de esas posibilidades fue confirmada.

Cuando llegó el equipo de emergencias, encontró a Fiocchi dentro del vehículo, con el cinturón de seguridad colocado y sin acompañantes. Los airbags se habían activado. Según las primeras estimaciones, el empresario se dirigía hacia la localidad de Tolhuin.

La muerte de Santiago Fiocchi también volvió a poner en primer plano una historia familiar marcada por otro accidente fatal. En mayo de 2019, su padre, Pablo Fiocchi, murió tras un choque ocurrido en la zona urbana de Campamento YPF, también en Tierra del Fuego.

En aquel momento, Pablo, de 60 años, circulaba en moto cuando un Volkswagen Suran lo embistió al salir de una obra en construcción. Según informó el Diario del Fin del Mundo, el motociclista intentó esquivar el automóvil, pero impactó contra su parte delantera izquierda.

A raíz del choque, la moto cambió de carril y terminó colisionando de frente contra un Peugeot 207 que circulaba en sentido contrario. Pablo salió despedido y sufrió heridas que le provocaron la muerte.

Siete años después, la familia volvió a quedar atravesada por una pérdida inesperada en la misma ruta, una coincidencia que profundiza el impacto de la noticia en el ámbito empresarial y en la comunidad fueguina.

Santiago era el dueño de Patagonia Maquinarias, una empresa dedicada a la comercialización de maquinaria agrícola y pesada, con sede en Río Grande y actividad en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.

Tras la muerte de su padre, asumió la conducción de la compañía familiar cuando tenía 31 años. Sus hermanas también participaban del negocio, al frente de distintas áreas de la firma, que comercializa equipos de la marca John Deere en el sur argentino.

En pocas palabras

  • Tragedia en Ruta 3: Murió Santiago Felipe Fiocchi, empresario de 38 años, tras un brutal vuelco.
  • Conmoción familiar: El hecho revive la muerte de su padre, fallecido hace 7 años en la misma ruta.
  • Empresario destacado: Fiocchi lideraba Patagonia Maquinarias, empresa familiar con actividad en el sur argentino.
Resumen generado por Thinkindot AI
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