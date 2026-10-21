Murió una nena de 5 años y su mamá confesó la peor brutalidad: la estremecedora llamada

Francis Cabello fue detenida en Nueva York tras llamar al 911

El caso comenzó a conocerse el miércoles 14 de octubre, cuando Francis Cabello se comunicó con el servicio de emergencias de Nueva York desde una vivienda ubicada en South Richmond Hill, un barrio del distrito de Queens.

Según la información publicada por The New York Times, durante la llamada la mujer habría pronunciado una frase que alertó a los operadores sobre la gravedad de la situación: “Maté a mi hija”.

La comunicación motivó la intervención inmediata de los servicios de emergencia. Cuando los policías llegaron al domicilio, encontraron a Cabello en la planta baja de la vivienda. Durante el procedimiento, la mujer les indicó que la nena se encontraba en el piso superior y que no estaba respirando.

Los agentes se dirigieron al lugar señalado y encontraron a Fabiana Cabello inconsciente, con rastros de sangre en la nariz y la boca. Ante la gravedad del cuadro, solicitaron asistencia médica para trasladarla cuanto antes a un centro de salud.

La secuencia que se conoció a partir de los primeros reportes permitió reconstruir los momentos iniciales del caso: una llamada de emergencia, la llegada de los policías, el hallazgo de la niña y su posterior traslado al hospital.

Tras la intervención, Francis Cabello quedó detenida y fue acusada de homicidio en segundo grado, una figura penal contemplada por la legislación del estado de Nueva York.

La imputación constituye un paso dentro del proceso judicial y no equivale, por sí sola, a una declaración de culpabilidad. La investigación deberá reunir y evaluar las pruebas necesarias para esclarecer lo sucedido.

Cómo encontraron a Fabiana Cabello en la casa de Queens

Uno de los aspectos centrales de la investigación está relacionado con las condiciones en las que los agentes encontraron a la menor.

De acuerdo con los reportes del caso, cuando los policías ingresaron en la vivienda de South Richmond Hill, Francis Cabello les señaló que su hija estaba arriba. También les advirtió que la niña no respiraba.

Al llegar hasta Fabiana, los efectivos observaron que permanecía inconsciente y presentaba sangre en la nariz y en la boca. La situación motivó su traslado de urgencia al Jamaica Hospital Medical Center, donde el personal médico confirmó posteriormente su fallecimiento.

La muerte de una niña de tan solo cinco años puso en marcha una investigación para determinar qué había ocurrido dentro de la vivienda y cuáles fueron las causas que desencadenaron el desenlace.

En este tipo de procedimientos, las autoridades deben reconstruir los acontecimientos a partir de distintos elementos: las declaraciones de las personas involucradas, los informes de los agentes que intervinieron, las pruebas obtenidas en el lugar y los resultados de los estudios médicos.

Por eso, aunque la acusación contra la madre se conoció poco después de la intervención policial, todavía resultaba necesario establecer oficialmente la causa de muerte y analizar los elementos reunidos durante las primeras horas de la investigación.

La Oficina del Médico Forense quedó a cargo de determinar las circunstancias médicas del fallecimiento mediante los estudios correspondientes.

Ese análisis es fundamental para establecer si las lesiones observadas guardan relación con la causa de muerte y para aportar información que permita a los investigadores reconstruir lo sucedido.

Qué reveló la autopsia de la hija de Francis Cabello

Los primeros resultados de la autopsia aportaron nuevos datos sobre el estado físico de Fabiana Cabello antes de su muerte.

Según los informes preliminares citados en la denuncia penal, la niña presentaba raspones en el rostro y pequeñas hemorragias en los ojos, el corazón y los pulmones.

Los investigadores consideraron que algunos de esos signos podían estar asociados con un cuadro de asfixia. Sin embargo, los hallazgos preliminares deben interpretarse dentro del conjunto de las pruebas médicas y judiciales, sin reemplazar las conclusiones definitivas de los especialistas.

La determinación de la causa de muerte resulta especialmente relevante para la investigación porque permite establecer qué mecanismos físicos pudieron haber provocado el fallecimiento y si los indicios médicos son compatibles con las circunstancias que se investigan.

Además de los resultados forenses, la denuncia penal incluyó una estimación sobre el momento en que habría ocurrido el episodio.

De acuerdo con ese documento, el hecho habría sucedido entre las 17:30 y las 18:55 del miércoles 14 de octubre. Esa franja horaria forma parte de la reconstrucción inicial de los investigadores y podría adquirir importancia al contrastarse con otros elementos probatorios.

La tarea de las autoridades consiste en reunir toda la información disponible para establecer una secuencia precisa de los acontecimientos. Esto incluye determinar qué ocurrió durante ese período, cuándo se produjo la emergencia y qué circunstancias rodearon la muerte de la menor.

Mientras tanto, los resultados de los análisis médicos y el avance del expediente judicial serán determinantes para esclarecer las responsabilidades que se investigan.

El padre de Francis Cabello habló sobre su salud mental

Otro de los aspectos que tomó relevancia después de conocerse el caso fue la situación personal y de salud mental de Francis Cabello.

Su padre, Franklin Cabello, se refirió a su hija en declaraciones posteriores al episodio y sostuvo que, antes de lo ocurrido, la consideraba una buena madre.

Según sus palabras, Francis cuidaba de la niña de manera permanente. El hombre también contó que su hija había atravesado una internación de aproximadamente un mes en un hospital psiquiátrico y que, posteriormente, comenzó a mostrar comportamientos que él describió como extraños.

Sus declaraciones incorporaron un elemento adicional al caso, aunque no permiten establecer por sí solas qué ocurrió durante las horas previas a la muerte de Fabiana ni cuál era el estado de la acusada en ese momento.

La salud mental de Francis Cabello quedó bajo análisis mientras avanzaban las actuaciones judiciales. La información sobre una internación previa podría ser relevante para conocer sus antecedentes clínicos, pero cualquier conclusión sobre su situación al momento del hecho requiere evaluaciones profesionales y pruebas específicas.

Franklin Cabello manifestó, además, su expectativa de que esa circunstancia fuera considerada durante el proceso.

“Esperamos que el juez tenga en cuenta su salud mental”, expresó el hombre al referirse a la situación de su hija.

En un expediente de estas características, los antecedentes médicos no determinan automáticamente la responsabilidad penal de una persona. Su eventual incidencia debe analizarse conforme a las normas aplicables y a las conclusiones de los especialistas que intervengan.

Por esa razón, la investigación deberá distinguir entre los antecedentes personales de la acusada, las circunstancias concretas del episodio y los elementos que puedan demostrar qué sucedió en la vivienda.

Kuldeep Singh inició una campaña para afrontar el funeral de Fabiana Cabello

La muerte de Fabiana también dejó una profunda conmoción en su entorno familiar. Mientras la investigación continuaba, Kuldeep Singh, padre de la niña, inició una campaña para reunir dinero destinado a cubrir los gastos del funeral.

A través de un mensaje, el hombre expresó el dolor que atraviesa tras perder a su hija y describió el impacto que tuvo la noticia en su vida.

“Amaba mucho a mi hija y perderla es como perder mi mundo entero”, escribió.

Sus palabras reflejaron las consecuencias personales de una tragedia que trascendió el ámbito familiar y generó repercusiones por las circunstancias en las que murió la menor.

La campaña tiene como objetivo reunir los recursos necesarios para afrontar los gastos vinculados con la despedida de Fabiana, en medio de un momento marcado por el duelo y la incertidumbre.

En paralelo, los familiares quedaron a la espera de los avances de la investigación para conocer con mayor precisión qué ocurrió y cuáles serán los próximos pasos del procedimiento judicial.

La pérdida de una niña de cinco años y las características del caso hicieron que las distintas declaraciones de sus allegados adquirieran especial relevancia pública. No obstante, las autoridades deberán establecer los hechos a partir de las pruebas incorporadas al expediente.

Qué se sabe de la causa contra Francis Cabello

Por el momento, los elementos conocidos permiten identificar varios puntos centrales del caso. La mujer fue detenida después de que se conociera la llamada al 911, la niña fue encontrada inconsciente en la vivienda familiar y los médicos confirmaron su fallecimiento tras el traslado al hospital.

A eso se sumaron los primeros hallazgos de la autopsia, que describieron lesiones y pequeñas hemorragias cuyo significado debe analizarse dentro de la investigación forense.

La denuncia penal también aportó una estimación sobre el horario en el que habría ocurrido el episodio. Por otra parte, las declaraciones del padre de Francis Cabello introdujeron información sobre una internación psiquiátrica anterior y cambios de comportamiento que, según relató, había observado en su hija.

Sin embargo, la causa de muerte debe ser establecida oficialmente y las circunstancias del hecho deberán esclarecerse a partir de las pruebas reunidas por las autoridades.

La acusación de homicidio en segundo grado marca el inicio de una etapa judicial en la que será necesario examinar los elementos médicos, testimoniales y policiales disponibles. También deberá evaluarse cualquier información relevante sobre el estado de la acusada, dentro del marco legal correspondiente.

El caso de Fabiana Cabello continúa rodeado de interrogantes. Mientras la familia enfrenta las consecuencias de la pérdida, la investigación busca determinar de manera precisa cómo murió la niña y establecer las responsabilidades que correspondan.