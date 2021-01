El accidente "buena suerte" que vivió Natalia Oreiro en su casa

Natalia Oreiro

Natalia Oreiro tuvo pequeño “incidente” con un pájaro mientras se encontraba el fin de semana en su casa de Zona Norte.

La actriz uruguaya lo compartió en su cuenta de Instagram ya que grabó justo el instante.

Oreiro se encontraba al aire libre, disfrutando del sol, cuando de pronto algo cae desde el cielo sobre su mano.

“Ay, no!… Suerte!”, exclama la actriz sorprendida por lo ocurrido y lo compartió en las redes, donde se muestra muy activa desde hace algunos meses.

Hace unas semanas, la actriz visitó "Masterchef Celebrity" y reveló por qué decidió no comer carne.

"Sentir que me estoy comiendo un animal energéticamente siento que no me hace bien pero a mi hijo sí. Le encantan las milanesas, las probó en la casa de la abuela y yo respeto lo que él decida comer", señaló la madre de Merlín Atahualpa, de 8 años.