El accidente de Mariana Brey que podría complicarla en la próxima gala del “Cantando 2020”

Mariana Brey contó que sufrió un accidente en uno de sus pies mientras iba de su casa al estudio donde se realiza y sale al aire el “Cantando 2020”. La panelista, y participante del ciclo musical, se fisuró uno de los dedos y está con mucho dolor.

“Fue la gala que más disfruté de las tres. Y eso que estaba dolorida. Me lastimé el dedo chiquito del pie. Fue el lunes cuando estaba yendo a la gala. No le di importancia y resulta que lo tengo fisurado. Y duele un montón. El médico me hizo una placa. Por el dolor que tenía, era evidente que no fue un golpecito así nomás“, explicó Brey en una entrevista con Juan Etchegoyen para el segmento “Mitre Live”, de radio Mitre.

“La adrenalina y todo me llevó a estar bien. El tema que me tocó me encanta. Yo estaba a full más allá que a una parte del jurado no le convenció. Nos gustó lo que hicimos. Cuando te lastimas así, me decía el médico que sí es una fisura o fractura mucho no cambia. Lo que cambia es el tiempo que tardas en recuperarte. Es hielo y algún analgésico para aguantar el dolor”, continuó.

“Lo tengo más pegado al dedo de al lado. Cuando camino o me pongo el calzado me duele. No queda otra“, agregó.

“Cuando estoy en casa trato de tener el pie levantado y después reposo no puedo hacer”, dijo y sumó con preocupación: “En LAM laburo sentada así que no sería un problema y las performance próximas del Cantando, veré que hago para no generar mucho movimiento, la de cumbia había que hacerla así así que me mentalice y le di”.