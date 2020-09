Mucha actitud: Flor Peña se lanzó como cantante y la acompaña su ex, Mariano Otero

Flor Peña

A los 45 años, Florencia Peña pegó un volantazo en su carrera: se negó a sumarse al “Cantando 2020” y con la postergación de la llegada al teatro de “Casado con hijos”, la rubia se lanzó como cantante solista.

Con la ayuda de su ex Mariano Otero, músico de gran talento que le compuso la canción, la actriz se animó a este proyecto. Ya habían dado un adelanto de esto hace unos meses, en junio, cuando murió el papá de Peña y ella le cantó una sentida canción que hizo también junto al padre de sus dos hijos.

Con una estética muy moderna, con un estilo musical muy de moda e ironizando sobre sí misma, y sobre lo que se opina de ella, Flor se pone al frente de su nuevo proyecto de autogestión en plena pandemia por coronavirus. Del clip de su tema “Qué actitud” forman parte Cande Molfese, Andrea Taboada, Marley, Yanina Latorre y Marcelo Polino.

Hace pocos días también presentó su nueva página web: "Un escaparate virtual, una tienda que refleja mi estilo de vida. Es un espacio donde me siento libre para contarles acerca de mi mundo, lo que me inspira, las prendas que me gustan, los aromas, los colores y todo aquello que me hace bien", dijo en el lanzamiento.