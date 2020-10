Alex Caniggia renunció al "Cantando 2020": "Mejor sigo en mi mansión millonario y contento"

Alex Caniggia

Luego de haberlo sugerido en su visita de este lunes a "Los Angeles de la Mañana" (El Trece), Alex Caniggia confirmó que renunció al "Cantando 2020".

El mediático se lo hizo saber a sus miles de seguidores a través de Twitter con un mensaje bien a su estilo.

"A millones de mis fans les cuento... al Cantando no voy más. Me ausento. A la envidia y falta de respeto yo la ahuyento. Mejor sigo en mi mansión millonario y contento", señaló Alex casi rapeando.

Alex Caniggia

Cuando Ángel de Brito le consultó por qué quería renunciar, el hermano de Charlotte dijo que no quiere que el jurado se ponga en contra suyo y mencionó su pelea con Mediavilla.

“Me jode que canto re bien y el hombre este mayor me pone un puntaje porque me tiene bronca. No me pone un puntaje por si canto bien o mal. Si canto mal, para el orto, poneme un cero. Si canto bien y la rompo poneme buen puntaje. Vi a cada uno que canta para el terrible desastre y le ponen 8”, indicó.

Caniggia reiteró en varias ocasiones que su decisión era renunciar, pero al ver a su representante lo puso en duda. Horas después de la emisión de "LAM" lo confirmó ante su público.