Alfredo Casero durísimo con Alberto Fernández: “Me parece que no está suficientemente capacitado"

Alfredo Casero fue muy duro al analizar la gestión de Alberto Fernández en medio de la pandemia del coronavirus.

El actor habló en el ciclo radial "Alguien tiene que decirlo" que conduce Eduardo Feinmann y fue contundente en su opinión sobre el mandatario.

“Es un doloroso manejo político mezclado con la necesidad de vivir. El hecho de que tengamos un disgusto tan profundo cada mañana para ver dónde te están metiendo el dedo en el culo, es realmente doloroso. Tendríamos que tener paz, no por mí sino por la gente mayor, la gente más desvalida”, aseguró el actor.

Y amplió: “Lo que me produce es una bronca muy grande porque este es el momento donde (los gobernantes) tendrían que haber demostrado que eran humanos. Este el momento donde no tendrían que hacer política en medio de una situación tan extrema".

Alberto Fernández

"No entiendo cómo son las políticas y se nota muchísimo el manejo del odio, el manejo del resentimiento. No dan tranquilidad a la gente mayor, eso es lo que más me jode porque son los que más sufren”, señaló Casero.

Además, sostuvo que el Estado “tiene que acompañar al ciudadano” y expresó su bronca por las “mentiras” que escucha: “En todo están mintiendo. El Presidente dice exactamente, como si fuera en una enfermedad mental: ‘Yo te digo que no voy a hacer esto’, y a los dos días lo hace. Cualquier cosa que el Presidente ha dicho, afirmado, asegurado, es totalmente contrario a lo que está haciendo en este momento”.

Y remarcó categórico sobre la gestión de Alberto Fernández: “Me parece que no está suficientemente capacitado, puede ser un abogado que ve cómo zafa. Pero no está capacitado, a ninguno lo veo humanamente capacitado porque no les importa lo humano, sino primero el juego político para ver cómo zafan y de qué manera hacen su negocio. Eso es lo que más me da bronca y me duele”.