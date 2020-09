Alfredo Casero, en la puerta del Congreso: "Esta porquería es una mentira que todos permitimos"

Alfredo Casero

Un grupo de personas se concentró esta noche en el Congreso Nacional en repudio a la sesión sin el consenso de la principal fuerza opositora en la Cámara de Diputados.

Entre los presentes, se encontraba el actor militante Alfredo Casero que arengó a algunos manifestantes y envió un mensaje al presidente, Alberto Fernández.

LEÉ TAMBIÉN: Agustin Sierra se quebró al contar que su papá y su abuelo murieron durante la cuarentena

"Una señora de 80 años dejó de tener miedo, y hoy por hoy combate también esta porquería que es una mentira que todos estamos permitiendo, porque estamos permitiendo esta mentira", expresó el actor.

Y agregó: "Si vos estás en tu casa y no podés venir no vengas, nosotros vinimos. Yo me cago ya en cualquier cosa que me digan, no creo en ninguno de ellos. Lo único que quiero es que haya estado de derecho y que se respete la p... Constitución".

Aplaudido por los presentes, el actor arengó a los manifestantes a llamar todos juntos al Presidente, lo que siguió fue un fuerte insulto para el mandatario.