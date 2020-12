Analía Franchín reveló su desconocida obsesión por una figura de la música: "Soy como su novia cósmica, podría ser su todo"

Analía Franchin

Analía Franchín contó un lado desconocido de su vida: su obsesión y fanatismo por Freddie Mercury, el cantante de Queen que falleció en 1991.

La participante de “Masterchef celebrity”, Telefe, se ganó un buen lugar en el público a partir de su participación en el reality y en una entrevista con Vero Lozano se animó a contar su perfil más desconocido sobre su obsesión con el músico.

“Siento que tengo una conexión especial con él. Soy como su novia cósmica y podría ser su mejor amiga, su confesora, su enfermera, su todo. Yo creo que en algún momento tuvimos algo que ver”, dijo y agregó: “Le pedí a Lizy Tagliani que me diera el teléfono de su médium para intentar conectar con él, pero me dijo mi psicóloga que no me iba a hacer bien”, dijo la periodista.

“Cuando vi la película 'Rapsodia Bohemia' se me disparó lo que tenía guardado desde chica. Estoy haciendo una gran investigación sobre dónde están sus cenizas. Ni sus padres, ni su hermana, que todavía vive, lo saben. Sólo lo sabe su gran amor, Mary Austin. Creo que están en dos lugares: en un jardín japonés de un rincón de su casa de Londres y en un lago en Munich, Alemania, porque estuvo mucho tiempo ahí antes de morir”, agregó.

“Fui a las dos casas que tuvo en Londres... Quiero ver la habitación en la que murió, tocar las paredes, lamer la puerta”, admitió.