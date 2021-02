Andrea Taboada podría ser llevada a juicio por uno de los amigos de Diego Maradona

Andrea Taboada

Andrea Taboada está preocupada porque puede ser llevada ante la Justicia por sus dichos sobre la causa. La panelista de “LAM”, El Trece, contó detalles de la investigación causa de la muerte de Diego Maradona e hizo enojar al entorno del ex jugador fallecido.

“Me quiere hacer un juicio”, dijo Taboada sobre la decisión que habría tomado Mariano Israelit quien habló sobre el dinero que tenía Maradona.

“Cuando volvió de México, me dijo: ´No sabés cómo me recuperé después de Dubai. Tengo más de cien palos verdes´. Me lo contó él a mí. Yo le contesté: ´Vos sos un rey, tenés que vivir como te merecés´. Y sus últimas casas, sin desmerecer, no estaban en condiciones. ¡Hasta se llovían! Y no tenían aire acondicionado ni calefacción central, cuando estamos hablando de un tipo que tenía esa guita…”, afirmó Mariano y sumó que esa plata ya no está.

Taboada dijo al respecto: “Lo llamativo es que esta persona (una periodista) salía a tratar de desacreditar a Mariano, después de la nota que dio él de tema números”, dijo la panelista y agregó; “Mariano, no era para perjudicarte, sino que todo lo contrario”.

LEÉ TAMBIÉN: María Belén Ludueña se mostró en una foto tomando mate en traje de baño