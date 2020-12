Andy Kusnetzoff anunció que "Perros de la calle" se "muda" de radio y se "reinventa" para el 2021

Andy Kusnetzoff

Andy Kusnetzoff hizo un gran anuncio durante la mañana de hoy: "Perros de la calle" se muda de dial. El programa emblemático de Radio Metro desembarcará en otra emisora en 2021.

El conductor lo anunció esta mañana tras regresar al estudio después de muchos meses de hacer su programa desde su casa por la pandemia del coronavirus.

LEÉ TAMBIÉN: Pampita y Benjamín Vicuña volvieron a estar juntos por un gran motivo

"Tenemos un anuncio importante. Es algo charlado. Así como van pasando cosas este año en cada uno de los programas pasan cosas. Nuestro anuncio es que Perros se muda y se transforma. Termina una etapa espectacular de 18 años, con los mejores momentos que uno el puede pedir al programa. Se viene una nueva etapa con proyectos y sueños para poder reinventarnos. Perros se muda y se transforma. Se viene una etapa para completar nuevos sueños", explicó Andy esta mañana.

Y detalló cómo fue su historia con el programa en Metro: "Una historia que empieza cuando fui productor en Rock And Pop. Después logré tener un programa propio en Radio Mitre que se llamaba Tarde Perros. Fue en 2001, pensaba quedarme bastante en la AM pero como era 2001 no pasó. Luego como Fernando Peña se va a Rock And Pop y me invitan a venir acá. Yo estaba sin trabajo. Me invitan a venir a la mañana de Metro y acá estoy. Esto fue en febrero de 2002".

Andy no se va solo: Matías Martin ya anunció que termina "Basta de todo" y el rumor fuerte es que Sebastián Wainraich y María O´Donell también se mudarían a la nueva emisora.

El rumor más fuerte es la posibilidad de que la productora Kuarzo lance una nueva radio que funcionaría en el mismo edificio donde actualmente está la empresa.

Durante el anuncio, Andy no dijo a qué emisora se van pero sí confirmó que "Perros de la calle" seguirá al aire.

"Cuando tomé la decisión de irme de esta radio invité a todos mis compañeros. Algunos se van a quedar en la radio y los respeto. Los voy a acompañar siempre. Algunos siento como que es una separación de pareja. Quiero seguir buscando y recuperar esos sueños. Hay que moverse para eso. Recuperar la adrenalina de los primeros meses y años. Terminé en radio Metro esta historia pero va a continuar", finalizó.