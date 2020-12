El audio donde Diego Maradona confirmaba por qué no iba al casamiento de Dalma

Diego Maradona

Dalma Maradona se casó en abril de 2018 con Andrés Caldarelli, padre de su hija Roma.

En aquel entonces, se habló mucho de la ausencia de Diego Maradona a la boda, quien en ese momento se encontraba en Dubai y distanciado de sus hijas por algunos cortocircuitos.

Esta tarde en "Intrusos", América, se mostró el audio revelador donde Diego le confirmaba a Matías Morla, su abogado, que no iba a participar de la boda de su hija y explicaba los motivos.

Dalma Maradona

“Confirmado, Mati (Morla), no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada, jamás!", indicaba enojado el astro.

"La Lily, la Kitty y la Ana le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis hijas cuando tenían hambre. Le hacían tortas fritas, a las dos de la madrugada, en verano", agregaba.

Y cerró: "Confirmáselo! Y Confirmáselo a mis hermanas que no voy a ningún casamiento".