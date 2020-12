Según el histórico secretario de Maradona, "Diego no murió, a Diego lo mataron"

"Si Claudia no guardaba las cosas del museo, hoy no quedaría nada", dijo Gabriel del Buono (Foto: captura de TV)

Gabriel del Buono, histórico secretario de Diego Armando Maradona, fue entrevistado en el piso de A24 sobre su amistad con el "Diez", con quien trabajó de 1998 a 2011. Y sobre los últimos días del astro del fútbol, fue contundente: "Diego no murió, a Diego lo mataron. Esto se podría haber evitado".

"Diego se merecía más"; "me cuesta creer que ya no esté", "si Claudia no guardaba las cosas del museo hoy no quedaría nada, las juntaba para que no le robaran"; "Diego me llegó a decir que la droga era su medicina"; y "hay que pensar quiénes eran estas personas, como Matías Morla (abogado de Diego), antes de llegar al mundo Maradona", fueron algunas de las declaraciones que volcó en la entrevista.

Los años de Maradona sin dinero: "No había plata"

Las adicciones del "Diez"

"Morla no lo salvó"