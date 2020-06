Baby Etchecopar le pidió disculpas a Cristina Kirchner después de afirmar que "es el cáncer de la Argentina"

Baby Etchecotpar

Baby Etchecopar le pidió disculpas a Cristina Kirchner, después de haberla descalificado con una frase muy grave en "La Noche de Mirtha".

"Hoy, Cristina Kirchner, dense cuenta, no le busquemos la dialéctica, hoy Cristina Kichner es el cáncer de la Argentina. Y mientras Cristina Kichner moje en política no va a haber paz nacional. Porque hay una patología en cada uno de nosotros, todos tenemos una patología, somos de una forma, por algo queremos llegar. Es una señora sola cuyo el único poder que tiene es el poder. No quiere a nadie, honestamente. Se mira delante del espejo y dice que está espléndida para cortar cabezas y arruinarle la vida a la gente. Y hay que decirlo, si Cristina sigue en la Argentina, la Argentina se termina", fue la frase que afirmó Baby en charla con Juana Viale, en una mesa donde también estaban el Negro Oro, Eduardo Feinmann y Fernando Carnota.

Ayer, en su programa radial de Rivadavia, el conductor explicó el motivo de su arrepentimiento por la frase.

"La verdad que me arrepentí de esa frase. Por mi hijo y por Cristina. Lo que pasa es que a veces quiero significar el daño que nos hace su maldad pero pido disculpas por esa frase. Tendría que haber dicho el gran problema de la Argentina. Fue una palabra desafortunada. En el momento comparé. Vengo trabajando tanto esto del cáncer que me parece que es algo que destruye y no ayuda a crecer. Después lo pensé y es una boludez. Le pido disculpas a Cristina. Usted es un desastre para la Argentina pero no es un cáncer. Quiero pedirle disculpas", se arrepintió Baby.

El animador radial y televisivo agregó que esa comparación la hizo por el dolor que le provoca la enfermedad.

En el mismo programa de El Trece contó que su hijo Leandro padece esa enfermedad y lleva adelante un duro tratamiento. Además, su exesposa murió en 2016 luego de años de atravesar un cáncer.