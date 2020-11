Barbie Simons enojada con Yanina Latorre por sus difamaciones: "Va directo a querella penal, ya estoy harta de las mentiras y especulaciones"

Simons

Barbie Simons se contagió de coronavirus y debió enfrentar los rumores que circuló Yanina Latorre que decían de que fue su pareja Maximiliano Klevelich quien la contagió, incluso la panelista de “LAM” afirmó que él estuvo internado por Covid-19 y que su colega “escondió” todo.

Pero la periodista negó todo a PrimiciasYa.com. “Son toda difamaciones e inventos. Mi novio está acá hace más de un mes. Hizo su cuarentena, su hisopado antes de viajar, que no se lo piden pero se lo hizo porque es de riesgo. Se hizo otra en domicilio y le dio negativo”, comenzó contando.

Barbie debió hacerse una intervención el 30 de octubre por lo que se también se hizo un hisopado que le dio negativo. “Va directo a querella penal, ya estoy harta de las mentiras y especulaciones de esta mujer”, dijo en referencia a Latorre y sus dichos.

LEÉ TAMBIÉN: Horacio Cabak y Úrsula Vargues tuvieron un picante y violento cruce en las redes

“Ahora me preocupa mi salud y la de mi novio”, aseguró y agregó: “Debemos tener 3 o 4 días de contagio, no sabemos de dónde. Maxi estuvo 2 o 3 días internado en el Finocchietto porque es de riego y levantó fiebre y estaba un poco bajo de oxígeno. Pero continúa el aislamiento en casa, ya estamos mejor”.

“No tengo por qué contarlo en las redes, sus hijos me siguen y no queremos asustarlos. A mi abuelo hace 10 no lo veo, pero no le conté para no asustarlo tampoco”, explicó.

“No tengo por qué esconder a nadie, mi novio cumplió con todo es extranjero”, sumó Barbie que hasta dijo tener los papeles de todos los hisopados para confrontarla en un futuro juicio.

Maxi llegó al país para ver a especialistas y continuar un tratamiento para mejorar su salud, padece una enfermedad crónica desde los 18 años. Barbie cree que el virus lo contrajeron en una de las tantas clínicas que visitaron para reunirse con médicos.

Incluso, hace dos meses la periodista viajó a Estados Unidos a acompañar a su pareja en una operación y Latorre había señalado en las redes que se iba de "vacaciones a Miami"