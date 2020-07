Belén Francese se defendió de sus vecinos: "Vi la peor cara de la gente"

Belén Francese

Belén Francese se contagio de coronavirus tras ir como invitada al ciclo "El precio justo", de Telefe. Este programa fue un foco de contagio ya que varios productores, asistentes e inclusive la mismísima conductora Lizy Tagliani contrajeron la enfermedad allí.

La rubia se hizo el hisopado y le dio positivo, ella como todos los contagiados el el programa de entretenimientos fueron asintomáticos. Pero al revelar que estaba enferma Francese tuvo que vivir un señalamiento en su propio edificio.

Muchos vecinos la acusaron de violar la cuarentena y la acusaron de utilizar lugares comunes para hacer fotos de producción de ropa. Belén negó todo y hasta dijo que la administración le pidió disculpas por la difamación.

Ahora se supo que en el edificio hay un foco de contagio y unos 9 vecinos tras un testeo rápido dieron positivo. Esto generó pánico en todo el barrio.

Hoy, en "Intrusos", Belén se defendió de los vecinos y de la prensa que la acusó.

"Estoy gracias a Dios bien, me siento bien, no fue lindo enterarme de que tenía coronavirus. No hay muchas respuestas. Depende de cada uno cómo puede afectar en el organismo. Después de eso vino la pandemia de la gente. Esto que hablabas hace un rato, la verdad es que te hablo así porque esto me genera mucha angustia. Termino de pasar una enfermedad que es desconocida mundialmente y vi la peor cara de la gente. El lado más feo de la gente. Entendí que esto hace florecer lo bueno y lo malo. De repente soy señalada como que traje un virus a un lugar donde vivo, es una locura, ilógico, me hace mal, y veo que cada vez crece más, me da pena tener que andar explicando estas cosas. Hasta qué punto llegamos de explicar que el encargado estaba contagiado de antes, que después el compañero, es una ruta de contagio, pero qué solución hay, esto es más grave, superior, para quedarnos en mediocridades", dijo en charla con Jorge Rial y su equipo.

Y agregó: "Te están difamando por algo que no pasó. Son cosas tristes y feas. No sé, al mismo tiempo hay un montón de móviles en la puerta de mi casa y no está bueno que pongan donde vivo, soy una persona pública. Todo me genera como angustia. Yo no quise contagiarme. Tuve neumonía de chica y todos me decían que me cuide. No quise contagiarme. Te hacen sentir como que es mi culpa. Tampoco sabía que estaba contagiada, cuando lo supe me aislé y me guardé".

"Cuando me llamó de Telefe la doctora Marta, que siempre se preocupó mucho, agradezco a la prensa, al público, que les guste o no tengo un lugar chico o grande en el medio y mucha gente me sorprendió mandándome regalos. Siempre traté y me quedé con lo positivo. Me dijeron que había un caso posible y me agarró miedo. Me dijeron que estaba en el control que no había tenido contacto conmigo", dijo Belén sobre el momento que Telefe empezó a indagar y luego mandó a hisopar a todos los que participaron del ciclo.