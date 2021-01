Cachete Sierra quiere estar en el "Bailando 2021": "Estoy más ducho que con el canto"

Cachete Sierra

Agustín Cachete Sierra, que se convirtió en uno de los favoritos para ganar el "Cantando 2020" (El Trece) por su éxito con el público y ser imbatible en los duelos telefónicos, va por más.

El actor promete un 2021 a full: dijo que está “muchísimo más preparado para el Bailando, que para el Cantando” y se mostró dispuesto a participar del certamen de baile de Marcelo Tinelli este año.

“No soy bailarín ni de casualidad, pero estoy más ducho en el tema y me manejaría muchísimo mejor”, señaló durante una entrevista radial en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Por el momento, sostuvo que está “tratando de escuchar propuestas de trabajo, castings, redireccionarlo todo para la actuación y esperando la oportunidad para volver a actuar. Por suerte están contentos de trabajar con nosotros, pero vamos a estar tranquilos para decidir lo que es mejor para mí”.

Agustín también le respondió a los rumores de "ser acomodado": "Fue algo que dijo Charlotte como estrategia. Yo no conozco a nadie en LaFlia, ni conozco a Chato (Prada), ni a Fede (Hoppe). Es parte de este gran show que se digan esas cosas”.

“Yo me río, es parte del show. Hay gente que te apoya y quiere que ganes. Y hay gente que dice que soy un perro, que se llama Cantando, que me vaya y no aparezca más”, señaló durante el ciclo radial "Por si las moscas".

"Entiendo que soy el peor a nivel vocal de los que quedamos, y bueno pero también es un reality, y la gente demuestra que nos apoya y que quiere que sigamos, así que estaremos hasta que la gente lo decida”, sostuvo.